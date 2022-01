Misterul convorbirii telefonice a lui Berlusconi, dezvaluit

O sursa din staff-ul premierului italian Silvio Berlusconi a dezvaluit pentru Reuters ca grava incalcare de protocol si mult mai socanta impolitete comisa fata de cancelarul germaniei Angela Merkel a avut un motiv bine intemeiat.

Berlusconi ar fi incercat sa-l convinga telefonic pe premierul Turciei Tayyip Erdogan sa accepte candidatura europeanului Anders Fogh Rasmussen la presedintia NATO.

Premierul Italiei si-a petrecut mai bine de 20 de minute vorbind la telefon, ratand pana si fotografia de familie a celor 24 de sefi de stat si de guvern participanti la summit-ul NATO.

''Din momentul in care premierul Berlusconi s-a trezit in dimineata aceasta a fost in contact direct cu premierul Erdogan, incercand sa gaseasca o solutie la aceasta problema'', a declarat sursa mentionata, potrivit careia, premierul italian s-a ocupat de probleme ale NATO.

Interventia sa telefonica foarte lunga nu a reusit insa sa solutioneze problema, potrivit unui inalt oficial al guvernului turc, mai precizeaza Reuters.

In momentul sosirii delegatiei italiene, premierul Silvio Berlusconi, care vorbea le telefonul mobil, a coborat din automobilul care il transporta si, in mod bizar, nu s-a indreptat catre Angela Merkel, ci s-a dus in directie opusa, catre malul Rinului, unde si-a continuat nestingherit convorbirea telefonica.

