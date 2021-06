Silvio Berlusconi sustine ca se simte mai bine si ca intentioneaza sa ramana angajat in viata politica a Italiei

"Ma simt mai bine, din fericire, insa medicii care ma trateaza nu-mi permit deocamdata sa particip la evenimente publice. Va promit insa ca voi fi in curand cu voi", a declarat Berlusconi intr-o interventie telefonica la o reuniune a partidului sau Forza Italia, potrivit mass-media.Miliardarul, 84 de ani, care a suferit o importanta operatie pe cord deschis in 2016, si-a inmultit spitalizarile in ultimele luni: in martie, el a stat mai multe zile intr-un spital din Milano, oficial pentru controale medicale de rutina. In februarie, Berlusconi a fost internat o noapte la spital in urma unei cazaturi fara urmari, dar in ianuarie s-a internat pentru mai multe zile in Centrul cardio-toracic din Monaco pentru probleme de aritmie cardiaca. Iar in septembrie trecut, el fusese spitalizat din cauza unei infectii pulmonare asociate COVID-19 Cu toate acestea, Berlusconi nu pare sa-si fi pierdut spiritul combativ. "Suntem animati de iubire si pasiune civica pentru tara noastra, cu care am intrat in politica in urma cu 27 de ani si cu care privim spre viitor", a spus Berlusconi. "Acesta este motivul pentru care eu sunt inca in joc, cu intentia de a ramane aici in pofida a tot ce mi s-a intamplat in acesti ani", a adaugat el.Berlusconi a lansat o serie de propuneri, incepand cu infiintarea unui partid unic al dreptei - impreuna cu Liga al lui Matteo Salvini si Fratelli d'Italia al Giorgiei Meloni, inainte de 2023, data teoretica a urmatoarelor alegeri legislative - si terminand cu scaderea impozitelor.Si, in pofida faptului ca numerosi observatori il credeau absent din viata partidului sau din cauza varstei si a problemelor sale de sanatate, el a tinut sa asigure: "Indiferent de decizia Forza Italia, eu sunt cel care o ia, dupa ce voi face sinteza cu grupul nostru conducator".Berlusconi, premier de patru ori, este acuzat de coruperea unor martori pentru a pastra tacerea in dosarul prostitutiei cu minore, incepand din anul 2013. El a negat orice act reprobabil din partea sa.