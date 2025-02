Dj Silviu Andrei din emisiunea lui Capatos a lovit cu pumnul un bărbat într-un club: ”Am depus o plângere penală”

Un conflict între DJ-ul Silviu Andrei și un bărbat în clubul Fratelli a degenerat rapid într-o agresiune fizică care a necesitat intervenția autorităților.

Sâmbătă seara, clubul Fratelli din Capitală a fost scena unui incident care i-a prins pe toți nepregătiți. Evenimentul intitulat „Ani de Liceu” s-a transformat într-un adevărat haos după ce Silviu Andrei, DJ cunoscut pentru aparițiile sale alături de Dan Capatos la emisiunea „Un show păcătos”, a fost implicat într-o altercație cu un bărbat pe nume Alin. Conform celor declarate de victimă, conflictul a avut loc în jurul orei 1:30 noaptea, iar totul a început din cauza unei neînțelegeri.

Un atac neprovocat și agresiv

Alin, prezent în club alături de prietenii săi, susține că DJ-ul l-a abordat agresiv, acuzându-l că ar fi vorbit urât despre el.

„Eu nu-l cunoșteam pe acest individ, dar mi se părea oarecum cunoscut din vedere. Am fost abordat destul de agresiv, iar el m-a întrebat de ce vorbesc urât despre el. Am încercat să-i explic că nu este adevărat, că nu-l cunosc și nu am spus nimic despre el", a declarat Alin.

Deși Alin a încercat să își clarifice poziția și să stabilească dacă Silviu Andrei îl cunoaște, conflictul a escaladat rapid. Prietenii bărbatului au observat agresivitatea DJ-ului și au intervenit, încercând să-l liniștească pe Silviu Andrei.

Cu toate acestea, în momentul în care aceștia au intervenit, Andrei a lovit victima direct în față, iar Alin a căzut inconștient.

A fost nevoie de intervenția autorităților

După incident, Alin a apelat la serviciul de urgență, iar două echipaje de poliție au ajuns la fața locului. DJ-ul a fost luat de către autorități, iar Alin, având dureri intense la maxilar, a fost transportat la Spitalul Floreasca pentru investigații.

„Mă durea foarte tare maxilarul, am crezut că este fisurat. Am solicitat o ambulanță, iar după ce m-au dus la spital, am rămas acolo timp de trei ore pentru a fi evaluat. A doua zi am depus o plângere penală”, a adăugat Alin.

Alin și-a exprimat confuzia față de incident, menționând că nu-l cunoștea pe Silviu Andrei și nu avea niciun motiv să vorbească despre el. De asemenea, acesta a criticat comportamentul personalului de securitate din club, menționând că, deși un bodyguard a asistat la întreaga scenă, nu a intervenit pentru a opri agresiunea, iar DJ-ul a fost evacuat abia după intervenția organizatorului evenimentului.

Evenimentul a luat o turnură dramatică, iar reacțiile din partea martorilor și a celor implicați vor face obiectul anchetei poliției.

