Fost director SIE, despre motivele din spatele ascensiunii extremismului: „UE are cea mai slabă garnitură de lideri. Nu e vina lor”

Silviu Predoiu, fost director interimar al SIE și actual candidat la alegerile prezidențiale din luna mai, a subliniat că suveranismul a luat avânt pe fondul unei concepții greșite despre ce înseamnă UE și senzația că suveranitatea statelor este diminuată în acest bloc comunitar.

„În momentul de față, suveranismul se manifestă ca un curent politic într-o ascensiune fulminantă, în Europa. Societatea civilă este puternic atrasă de acest curent, în sensul în care, mă uitam pe un sondaj zilele trecute, 51% dintre cetățenii Uniunii Europene au sentimentul că suveranitatea statului lor este amenințată. De cine? În opinia lor, de Uniunea Europeană.”, spune Predoiu.

Acesta spune că frustrările cetățenilor stau la baza suveranismului, dar și slaba pregătire a actualilor lideri din UE.

„În mod clar, suveranismul nostru are la bază o frustrare a cetățeanului, frustrarea fiind generată de ceea ce înțelegem că este UE. De fapt, această frustrare are ca sursă nu Uniunea Europeană în sine, care este un proiect pe care îl apreciez, pe care îl consider extrem de util și de important pentru fiecare țară europeană. Frustrarea este greșit canalizată împotriva UE, de fapt, ea ar trebui să vizeze liderii Uniunii Europene. UE are cea mai slabă garnitură de lideri din istoria ei. Sunt foarte puține excepții, iar România, din păcate, nu este printre excepții. Uniunea Europeană, în momentul de față, este captivă unor birocrați, care încearcă să se justifice făcând ceea ce știu cel mai bine, nu e vina lor”, mai adaugă Silviu Predoiu.

Acesta subliniază că acesta este motivul pentru care Uniunea Europeană pare, acum, „ruptă de realitate”.

„Se ocupă de legatul capacelor de plastic de gura sticlei, de reglementarea caserolelor de mâncare de la restaurante sau sacrificarea animalelor de sărbători. Alte state se ocupă de inteligența artificială, se ocupă de zborul către Marte și așa mai departe.”, consideră generalul.

Fostul director SIE consideră că UE trebuie să meargă către o „omogenizare a statelor”, însă cu respectarea specificităților lor și trebuie să aibă o identitate „europeană” dacă vrea să joace un rol în contextul global.

