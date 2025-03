Ce spune fostul șef al SIE, Silviu Predoiu, despre sfârșitul războiului din Ucraina: „Pacea corectă nu mai există. Dacă SUA vor să-și asume răspunderea unei păci inechitabile, să le lăsăm”

Silviu Predoiu, fostul director interimar al SIE, a declarat într-un interviu pentru Ziare.com că în acest moment nu se mai poate pune problema unei „păci corecte” în Ucraina și că, dacă SUA sunt pregătite să-și asume responsabilitatea impunerii unei păci inechitabile, atunci ar trebui lăsate să o facă. El adaugă că eventuale modificări la tratatul de pace inițial se pot face ulterior.

„Conflictul din Ucraina, oricum l-am privi, este rezultatul unei agresiuni, și orice agresiune are un agresor și un agresat. Responsabilitatea merge către agresor întotdeauna. Facem această precizare, ori de câte ori discutăm, pentru că imediat apare cineva, dacă nu spui acest lucru, să spună că faci jocul Moscovei, dar orice agresiune are niște cauze inițiale. Nu că o spune Moscova, care a permis să se ajungă la această agresiune militară. În cazul Ucrainei, problemele majore care s-au finalizat prin această invazie a Rusiei au început din 2008, de la Revoluția Portocalie, și putem să le urmărim în succesiune, iar Europa s-a implicat de fiecare dată cu eficiență foarte redusă. Nu a reușit să rezolve decât pe termen scurt și superficial situația acolo”, a afirmat Silviu Predoiu într-un interviu acordat Ziare.com.

Silviu Predoiu este de părere că și Europa are un sentiment de vină pentru ceea ce se întâmplă acum în Ucraina.

„Înțelegerea de la Minsk, care a fost semnată de Hollande și de Merkel. Nu Putin a spus că a fost o înțelegere pe care am semnat-o doar ca să generăm impresia că am semnat ceva și că de fapt urmăream înarmarea Ucrainei. A spus-o Merkel, a admis-o Hollande. Europa, sunt conștient că are sentimentul unei culpabilități pe care nu o exprimă și poate și asta este o greșeală, că ar putea fi un punct de plecare”, consideră acesta.

Problema nu este, acum, să stabilim cine a pornit conflictul, consideră fostul șef SIE, pentru că aceia sunt clar rușii, ci să fie realizată cât mai curând pacea.

„Ne confruntăm cu sindromul ‘morții noștri nu ne lasă’. Cu cât ai mai multe pierderi, cu atât este mult mai greu să faci pace. Cu cât ai pierdut mai mulți militari, cu atât îți este mai greu să te duci la copiii celor căzuți pe front sau la părinții lor să le spui ‘fiul sau tatăl dumneavoastră a murit, dar noi acum încheiem pace și recunoaștem că am greșit’. Ai nevoie să spui că mergem mai departe și îi vom răzbuna, și nu ne oprim până la victorie, astfel încât sacrificiile să capete un sens. Conflictul militar nu are un sfârșit”, consideră Predoiu.

Acesta subliniază că, în momentul de față, ideea de „pace corectă” nu mai există, ci va exista o pace care va face abstracție, cel puțin momentan, de noțiunea de corectitudine.

„Pentru a avea această pace, trebuie să vină impusă de cineva, de un actor puternic. Dacă Statele Unite sunt dispuse să-și asume responsabilitatea unei decizii ferme de impunere a păcii, înțelegând că ea nu va fi echitabilă și că nu va răspunde așteptărilor niciuneia dintre cele două părți, iar ei sunt dispuși să-și asume această răspundere, eu zic să-i lăsăm, și vom veni cu corecții ulterioare. Nu aș spune să mai dăm arme în continuare să susținem războiul, pentru că nu este în interesul România sau al Europei”, a mai spus acesta.

Silviu Predoiu a explicat că, având în vedere dificultățile arătate de Rusia în războiul din Ucraina, teza conform căreia Moscova va ataca alte state Europene nu stă în picioare.

În același timp, Silviu Predoiu mai subliniază că, dacă Ucraina ar fi fost ajutată economic, pentru dezvoltare, mai ales în zonele cu minoritari ruși, războiul ar fi putut fi evitat, făcând o paralelă cu cheltuielile enorme pentru înarmare.

Același lucru, consideră fostul șef SIE, ar trebui făcut acum și cu Republica Moldova, pentru a evita eventuale probleme pe viitor.

