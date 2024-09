Fostul șef SIE, Silviu Predoiu, alege președinția României în locul funcției de secretar general adjunct NATO?

În contextul așezării Noii Ordini Mondiale, nevoia de securitate crește!

Candidatul independent la Președinția României, Silviu Predoiu, fixează atenția asupra problemelor reale ale românilor. Având în vedere experiența profesională, Silviu Predoiu ar putea fi propus și pentru funcția de secretar general adjunct NATO.

Alegerile prezidențiale bat la ușă!

De ce încrederea românilor în partidele politice scade de la o zi la alta, candidații independenți fiind alternativa pentru "România normală"?

Dincolo de orice provocare, "scenarita" face parte din viața românilor!

Dacă în trecut ospitalitatea, frica de Dumnezeu, iubirea de țară erau în ființa fiecărui român, astăzi indiferența, neîncrederea, anxietatea, dorința de a avea cât mai mult, dar și preocuparea pentru funcții și grade macină tot mai mult conștiința națională!

Alegerile obligă la reflecții!

Nevoia de schimbare există!

Democrația americană nu trebuie uitată, așa cum nu poate fi uitat nici dreptul românilor de a-și alege președintele!

Candidații susținuți de partide, dar și candidații independenți își doresc să primească votul românilor de pretutindeni pentru funcția de președinte al României!

Silviu Predoiu este unul dintre candidații independenți!

Constructiv, analitic, centrat pe lucrurile practice, fostul șef al Serviciului de Informații Externe (SIE) gândește pentru tinerii noștri și pentru România de mâine!

Drumul nu este unul ușor!

În condițiile în care o mulțime de decidenți cred în "Teoria conspirațiilor" și în puterea SUA de a așeza în funcție pe viitorul președinte al României, ce îl recomandă pe Silviu Predoiu să fie viitorul președinte al României?

Un fost șef al spionajului românesc poate fi promovat numărul 2 la NATO?

Întrebarea nu este întâmplătoare! Actualul număr 2 la NATO este perceput, potrivit "Open Sources", ca fiind "omul americanilor". Președinți în funcție au căutat "lumina" peste Ocean, unii primind, în semn de apreciere, o șapcă! Cât a costat România această șapcă?

Lobby-ul politic poate să deschidă "porți nebănuite", dar ce înseamnă când România este umilită, inclusiv prin retragerea din calitatea auto-impusă de candidat la șefia NATO, sub privirea neputincioasă a celor care cred în "tinerețea veșnică"?

Regulile trebuie respectate!

Să fie o întâmplare că la scurt timp după ce președintele României și-a anunțat candidatura la șefia NATO, "ambasadorul Washingtonului la NATO, Julianne Smith, a ieșit public, cu un mesaj ferm: "alesul SUA este Mark Rutte, „cred că sunteți conștienți”", acesta fiind astăzi secretarul general NATO?

Un președinte de țară are responsabilități, înainte de toate, față de propriul popor!

Dacă a fi președinte ține de "voința poporului", ce înseamnă iubirea de țară pentru un spion?

Dar ce înseamnă un spion sau un șef de spioni, posibil viitor președinte al României, dacă ar primi o șapcă de la omologii străini?

Curtoazia americană nu poate fi considerată un gest de impolitețe! Dar cât de adevărat este faptul că "fiecare om are prețul său"?

România normală?

Reiterarea unor informații este necesară, cu atât mai mult cu cât interesul național nu trebuie să fie de vânzare!

Cum a devenit România țara tuturor posibilităților?

Un fost decident, un istoric respectabil, preocupat mai mult de cercetare, decât de prevenirea amenințărilor, declara în Social - media, în repetate rânduri, cu o voce desprinsă din misterioasele telenovele portugheze, că în anul 1993, "a fost solicitat să furnizeze americanilor, respectiv FBI, listele cu numele fantomelor operative și cu spionii României"!

Ce motiv a determinat o asemenea acțiune?

Răspunsul lovește speranța în normalitate! "Fără acceptarea dialogului cu FBI, ar fi fost dificilă aderarea României la Alianța Transatlantică NATO"!

Până unde merge puterea politică?

Spionii sunt oameni simpli, iubitori autentici de țară!

Din nefericire, mulți dintre prietenii văzuți și nevăzuți, au fost scoși din activitate prin "pensionări anticipate"!

Cum se explică faptul că toți cei 16 ofițeri de informații, spioni ai României, aflați la post, sub acoperire, în SUA, înainte de 1989, posibil deconspirați de autoritățile române, au devenit cetățeni americani?

Trădare ridicată la rang de virtute?

Câți însă dintre "fantomele", ofițeri de informații, au mai ajuns în țară, după dezertarea generalului Ioan Mihai Pacepa, în anul 1978, sau după furnizarea listelor cu ofițerii acoperiți ai României, aflați la post, după 1990?

Învățăm ceva din greșeli?

Dacă politica demonstrează că totul este posibil, există securitate națională fără echilibru?

Nevoia de echilibru există, fie că vorbim de misiuni externe pentru culegerea de informații, fie că amintim de prevenire și combatere a terorismului, fie că analizăm traficul de substanțe de mare risc sau "proasta guvernare"!

Cine iubește trădarea?

În mod cert, Silviu Predoiu nu iubește trădarea, dar nici trădătorii!

Deși abilitățile personale îl recomandă inclusiv pentru a fi numărul 2 în NATO, Silviu Predoiu nu manifestă dorințe de putere mondială, grija fiind pentru România!

Apreciat de americani, dar și de serviciile secrete din întreaga lume, Silviu Predoiu poate fi considerat "omul americanilor"? În mod cert, Silviu Predoiu poate ocupa funcția de secretar general adjunct NATO, dar "agenda" domniei sale nu cuprinde o asemenea dorință!

Silviu Predoiu, în calitatea sa de fost șef al Serviciului de Informații Externe (SIE) al României, a avut inevitabil o relație profesională importantă cu Statele Unite ale Americii, având în vedere parteneriatul strategic între România și SUA, fiind recunoscut pentru colaborarea strânsă între serviciile de informații ale celor două țări, mai ales în domenii precum lupta împotriva terorismului, securitatea cibernetică și alte amenințări la adresa securității naționale și regionale.

Relația dintre SIE și agențiile americane, cum ar fi CIA și NSA, este una esențială pentru asigurarea securității regionale și internaționale. Silviu Predoiu, prin poziția sa, a jucat un rol semnificativ în consolidarea acestei cooperări, asigurând implementarea unor "Programe de supraveghere și prevenire a amenințărilor teroriste", schimburile de informații sensibile despre activitățile unor grupuri teroriste sau state ostile etc!

Departe de a fi "omul americanilor", din informațiile desprinse din "Open Sources", se poate aprecia că Silviu Predoiu a avut o relație profesională strânsă și eficientă cu partenerii americani, reflectând importanța colaborării între România și SUA în domeniul securității, preocuparea sa fiind atât în timpul directoratului SIE, dar și în prezent, securitatea națională și viitorul României!

Contrar așteptărilor, deși se bucură și în prezent de aprecierea americanilor cu privire la acțiunile comune desfășurate, Silviu Predoiu a avut curajul să sesizeze "diminuarea cognitivă" a președintelui american Joe Biden, devenită temă virală, tradusă prin "demență senilă"!

Deși cuvântul pare unul dur, diminuarea cognitivă ține de înaintarea în vârstă, fiind o realitate ce ne poate înconjura când nici nu gândim!

Contrar cârcotașilor "afiliați" intereselor străine, Silviu Predoiu este un patriot dedicat pentru a susține o politică externă echilibrată și o implicare activă în structurile internaționale de securitate, cum ar fi NATO și UE.

În urma analizei de discurs, multiple podcast-uri fiind accesibile în spațiul rețelelor de socializare, dar și pe canalul "YouTube", se poate aprecia că Silviu Predoiu crede în schimbare și în propria putere de a orienta România spre educație, așa cum crede și într-un stat stabil, capabil să-și protejeze cetățenii și să-și apere suveranitatea, element central în orice strategie pentru viitorul României. Informația înseamnă putere!

În acest context, pe cine "sperie" Silviu Predoiu prin intrarea în alegerile pentru Cotroceni și cine sunt "mogulii" care gândesc cum să îl împiedice să ajungă în turul 2 la alegerile prezidențiale?

Cine îl dorește pe Silviu Predoiu "țintă"?

Cine îl vrea pe viitorul președinte "partener"?

Silviu Predoiu nu este un susținător al celor certați cu legea, criticând adesea corupția și lipsa de transparență din administrația publică românească și pledând pentru o guvernanță responsabilă, care să pună interesul public deasupra intereselor personale sau de grup.

În România, totul este de vânzare!

Banul cumpără orice, de la influență, la sănătate și resurse naturale!

Fostul șef SIE are un preț?

În condițiile în care România are nevoie de o clasă politică responsabilă, capabilă să implementeze reforme care să îmbunătățească funcționarea statului și să răspundă nevoilor cetățenilor, valoarea lui Silviu Predoiu este uriașă, gândind numai la faptul că este "depozitarul" unor informații deosebit de sensibile!

Din perspectiva intereselor străine asupra României, Silviu Predoiu, contrar teoriei că "orice om are prețul său", nu poate avea un preț, nu poate fi cumpărat, responsabilitatea, maturitatea, iubirea de țară fiind trăsături puternic înrădăcinate!

De ce este Silviu Predoiu interesat de politică?

Silviu Predoiu nu își dorește să construiască un castel de nisip!

Conștientizarea importanței securității și a rolului fiecărui cetățean în apărarea democrației este un element cheie în viziunea fostului șef al Serviciului de Informații Externe, Silviu Predoiu.

Expertiza profesională, preocuparea pentru educație, dar și patriotismul sunt argumente solide care pot convinge că Silviu Predoiu este candidatul ideal pentru alegerile prezidențiale!

În repetate rânduri, fostul șef SIE a avut curajul să vorbească despre corupția din România!

Trebuie să reținem că Silviu Predoiu rămâne un om de informații! Experiența își spune cuvântul!

Cât de adevărat este că imediat după asasinarea lui Nicolae Ceaușescu, președintele României și a soției sale, soluția de progres a României a ajuns să fie tocmai lichidarea economiei productive și redeschiderea împrumuturilor externe?

Cine se face vinovat de subminarea economiei naționale?

Cine poate să explice cum au fost distruse peste 1800 de întreprinderi, unele recunoscute pe piața internațională pentru calitatea produselor, precum: Uzina "23 August", Întreprinderea de Mașini Grele - IMGB, Uzina "Republica", ARO Câmpulung, Semănătoarea etc.?

În urmă cu 10 ani, aminteam că România are zăcăminte totale de aproape 310 tone aur și peste 1.300 tone argint, dar corporațiile străine își asumă ”drepturi” de proprietate, după "modelul" Irak, Libia sau chiar și Nigeria!

Cine deține controlul total asupra exploatării aurului din Munții Apuseni? De ce au fost închise minele de cărbune?

România ocupă locul al treilea în U.E. privind rezervele de gaze de șist (1.444 miliarde metri cubi), după Polonia (4.190 miliarde metri cubi) și Franța (3.879 miliarde metri cubi).

Cine exploatează azi gazul de șist din Marea Neagră?

Informația înseamnă putere!

De la an la an trăim cu speranțe, amăgirea fiind însă răspunsul așteptărilor!

Ce înseamnă patriotism local, românesc sau patriotism dual, european?

Cine conduce România?

Cum a fost posibilă preluarea controlului asupra resurselor strategice, în condițiile în care serviciile de informații, în special direcțiile de contraspionaj, au fost mereu la datorie?

Cine are nevoie de securitate națională?

Când vor fi reluate discuțiile cu privire la Legile informațiilor, amintite încă din 2004?

Considerând toate acestea, Silviu Predoiu are puterea să fie "vocea alegătorilor" și să rămână un om al faptelor și când va ajunge președinte al României?

Vreau să cred că da! Silviu Predoiu are inteligență, responsabilitate, măsură și bun simț, cu atât mai mult cu cât: "funcția de președinte nu este putere! A fi președintele României înseamnă responsabilitate"!

Dacă Serviciul de Informații Externe, prin reformele derulate de Silviu Predoiu și echipa sa, între anii 2002 - 2010, a ajuns să fie apreciat "primul între egali", România poate să își recapete demnitatea și să devină "prima între egali"?

Dacă istoria nu va confirma faptul că "important este cine numără voturile și nu cel care votează", mai avem o șansă!

Dintre candidați, Silviu Predoiu a fost primul care a făcut un pas în fața cetățenilor: "sunt pregătit și sunt hotărât să candidez la președinție"!

Pe cine supără, însă, Silviu Predoiu când apreciază că "avem nevoie de o politică externă demnă"?

Este bine să luăm aminte!

Acțiunea politică PLAN România aduce speranța de mai bine și reprezintă răspunsul cetățeanului responsabil la indiferența clasei politice!

Fostul șef SIE, Silviu Predoiu, aduce echilibru și îndeamnă la redobândirea respectului rătăcit, din păcate pentru noi, prin cotloanele intereselor străine: "România se poartă în raport cu Europa ca ruda săracă care sosește la București și își lasă la ușă pantofii plini de noroi și intră cu rușine, călcând pe lângă covoare ca să nu deranjeze ceva și dorim să plece mai repede, care nu vrea să se certe cu cineva, nu vrea să deranjeze! Cam asta este România în raport cu Europa! Ei bine, nu spun să intrăm cu picioarele pline de noroi în Europa, ci să fim hotărâți, să ne asigurăm că suntem respectați pentru ceea ce suntem, nu pentru ceea ce vor ei să fim"!

Dincolo de dorințe, Silviu Predoiu este un om al faptelor!

În mod cert, patriotismul trebuie să fie trăsătura distinctă pentru un viitor președinte al României!

Dar cine are nevoie de un președinte dedicat interesului național și nu intereselor de gașcă? Greșea, oare, Înaltul funcționar ONU, Călin Georgescu, când aprecia că "în ultimii 30 de ani puterea a fost luată pe bani"?

România are nevoie de măsuri urgente, dar și de strategii pe termen mediu și lung!

Interesat de "securizarea românilor în fața intereselor străine", va reuși Silviu Predoiu să prevină și să combată dezvoltarea "statului paralel"?

România, încotro?

Nicolae Radu a ocupat functii importante in sistemul national de securitate precum: Sef Centru de Expertiza Psihologica in cadrul SPP, Director Imputernicit la Centrul de Psihosociologie al MAI, consilier secretar de stat MAI, consilier CSAT, Administratia Prezidentiala si purtator de cuvant al Academiei de Politie "Alexandru Ioan Cuza".

Radu Nicolae este profesor universitar dr. in cadrul Universitatii "Spiru Haret" din Bucuresti. Din anul 2018, in calitate de profesor asociat, a predat cursuri de Ledership, Laborator de specialitate - Servicii de informatii si Psihopatologie militara in cadrul Universitatii Bucuresti.

Din anul 2015, Nicolae Radu este abilitat conducator de doctorat pentru Informatii si securitate nationala in cadrul Universitatii Nationale de Aparare "Carol I".

In prezent, Nicolae Radu are preocupari operationale in spatiul intelligence, de prevenire si combatere a terorismului, dar si in zona psihologiei aplicate pentru personalul destinat misiunilor speciale tip Sayeret Matkal din cadrul Israel Elite Special Forces Unit si General Staff Reconnaissance Unit 269.

