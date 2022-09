Fostul șef SIE Silviu Predoiu își face partid. Cum se numește formațiunea și cine sunt aliații săi

După eșecul din Pro România, fostul șef al Serviciului de Informații Externe (SIE) Silviu Predoiu, un apropiat al lui Victor Ponta, și-a înregistrat la Tribunalul București o nou partid alături de alți doi afaceriști.

Noul partid al lui Predoiu se numește „Liga Acțiunii Național” și este fondat de fostul șef SIE alături de afaceriștii Dumitru Constantin Iacov și Alexandru-Gabriel Fieroiu.

Acțiunea pentru acordarea personalității juridice a noului partid a fost înregistrată la Tribunalul București pe 16 septembrie.

Silviu Predoiu, fondatorul partidului, este recunoscut după ce a îndeplinit de patru ori funcția de director interimar al Serviciului de Informații Externe (SIE), în perioadele 20 iulie – 4 octombrie 2006, 19 martie – 5 decembrie 2007, 23 septembrie 2014 – 30 iunie 2015 şi 26 septembrie 2016 – 5 iulie 2018.

De profesie inginer geolog, Predoiu a lucrat în domeniu între 1984 și 1985, după care a muncit timp de cinci ani la Întreprinderea de Metale Rare din București. Între timp, acesta urmează un curs de informații externe la Școala de ofițeri de securitate de la Brănești și este încadrat în SIE în 1990 cu gradul de locotenent-major. În 1992 este înaintat în gradul de căpitan, iar în paralel termină un curs postuniversitar de jurnalism.

Între 1993 și 1997 acesta derulează o misiune în Nigeria, iar la întoarcere este promovat ca ofițer operativ de contraspionaj extern, iar în 1999 este promovat la gradul de locotenent-colonel.

Pe 3 august 2018, președintele Klaus Iohanni semnează decretul privind trecerea în rezervă a generalului cu patru stele Silviu Predoiu. După, acesta din urmă activează politic în Pro România, partidul fondat de Victor Ponta, însă demisionează imediat după ultimele alegeri.

„In fapt, cred ca motivele pentru care plec din acest partid sunt exact cele care-i determina pe cei mai multi dintre cunoscutii mei sa spuna ca nu vor sa aiba nimic de-a face cu politica. Dar chiar si asa, dupa toate lectiile primite, cu tot respectul, nu pot fi de acord cu ei. Pentru ca politica este despre noi, politica sau mai ales felul in care se face aceasta ne influenteaza profund viata iar criza prin care trecem ne arata mai mult ca niciodata cat de importanta este coerenta politicilor publice si, in primul rand, calitatea oamenilor care le promoveaza.Iar daca vrem cu adevarat sa schimbam in bine viata noastra si a celor din jurul nostru, trebuie sa ne implicam”, afirma acesta la acea dată.

