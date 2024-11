Adriana Bahmuțeanu a izbucnit în lacrimi în direct în seara zilei de miercuri, 13 noiembrie. Fosta soție a lui Silviu Prigoană este disperată pentru că nu își poate vedea copiii, Eduard și Maximus, și l-a acuzat pe fiul cel mare al afaceristului, Honorius, că o ține departe de fiii ei.

Realizatoarea TV se teme că nu va putea participa nici măcar la înmormântarea lui Silviu Prigoană, însă faptul că nu i-a putut încă vedea pe cei doi copii ai săi a făcut-o să izbucnească în lacrimi la emisiunea „Un show păcătos” de pe Antena Stars.

„Am fost soția lui Silviu Prigoană timp de 13 ani. Sunt mama copiilor lui. Consider că e moral să particip la această înmormântare, la acest eveniment. Nu înțeleg cum se poate face așa ceva. De ce nu mă lasă Honorius să îi văd pe băieți, să îi strâng în brațe și să plângem împreună că ei sunt acum într-un șoc. Eu sunt unicul lor părinte. Numai un om fără suflet face așa ceva, nu lasă o mamă să-și vadă copiii. Este inuman”, a declarat Adriana Bahmuțeanu în emisiunea lui Dan Capatos, citată de spynews.ro.

Mama îndurerată i-a cerut ajutorul Gabrielei Lucuțar, care organizează funeraliile lui Prigoană. Aceasta i-a răspuns însă că are un contract de confidențialitate și nu poate face nimic momentan.

„Nu cred că este cineva care nu-ți permite să îi vezi. Se va întâmpla și lucrul acesta la un moment dat. Honorius știe. Eu nu am niciun plan. Îmi fac meseria mea. Nu am ce să am, încă suntem prietene. Putem să nu fim nimic dacă ea nu își dorește. Eu am un contract. Sunt anumite dorințe lăsate de la Silviu Prigoană. Puneți-vă în locul meu. Eu îmi fac meseria. Încă nu s-au decis când va fi înmormântarea. Au două variante și nu știu ce să aleagă”, a răspuns Gabriela Lucuțar.

Adriana Bahmuțeanu a încercat să-și vadă copiii ducându-se la casa lui Prigoană cu poliția și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului (DGASPC), dar nu a reușit.

„Edi mi-a zis să îl las în pace, că nu vrea să mă vadă. Mi-a zis că sunt contaminată, că am viruși și bacterii și că nu vrea să mă atingă, să mă vadă. Mi-a mai spus că sunt o mamă rea și că vreau să îi duc la centrul de plasament. Frații lor mai mari m-au zugrăvit în niște culori îngrozitoare. Mă doare sufletul. Nu mă lasă să intru în casă să-mi mângâi copiii, să îi iau în brațe, să plângem și noi pe tatăl lor că a murit. Nu trebuia să se ajungă aici”, a declarat Adriana Bahmuțeanu pentru cancan.ro.

