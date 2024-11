Momentul groaznic în care Silviu Prigoană și-a pierdut un picior: „Am fost mort vreo 8 minute”

Tinerețea lui Silviu Prigoană a fost plină de provocări. Pe vremea când lucra în fabrică, a rămas fără un picior. A fost un accident de muncă extrem de grav, pe care afaceristul l-a povestit într-un interviu pentru presa mondenă.

„S-a rupt un grătar și am căzut într-o mașină de tocat, care mi-a tăiat piciorul. Am fost mort timp de 8 minute. Aveam doar vreo doi ani de muncă și voiau să-mi dea o pensie pe caz de boală, 500 de lei pe lună. Eu am stat, însă, doar trei luni în concediu medical și m-am întors", a dezvăluit Prigoană, pentru Libertatea.

După accidentul propriu-zis au urmat momente de chin pe patul de spital, a mai povestit Prigoană.

„În cele trei luni în care am fost internat, am suferit trei operații, mi se tot cangrena piciorul. Medicii tot trebuiau să-mi taie din el. La cea de-a treia operație am avut parte și de moarte clinică", a rememorat Prigoană.

Prigoană a mai dezvăluit că, după un an, și-a pus prima proteză: „Era o chestie foarte grea, din lemn".

În 1995, Prigoană a deschis centrul de protezare, la Cernica, „cu intenția să fac proteze pentru mine”. „Investiția m-a costat aproape un milion de euro”, a declarat omul de afaceri.

Silviu Prigoană, cu talent de afacerist încă de mic

Prigoană susține că încă de mic a avut un spirit întreprinzător.

„Primul meu business l-am făcut încă de la grădiniță. Le dădeam colegilor jucării stricate pe jucării bune. Primii bani adevărați i-am făcut prin clasa a patra, când mi-am cumpărat un aparat de fotografiat. Mă costau 25 de bani materialele și eu luam 3 lei pe o poză”, a mai declarat Silviu Prigoană, pentru sursa citată.

