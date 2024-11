Adriana Bahmuțeanu l-a visat pe Silviu Prigoană înainte ca acesta să moară, prima dată în 10 ani: „M-am trezit pe la 4, am băut apă.”

Printre apropiații care regretă decesul fostului afacerist Silviu Prigoană se numără și Adriana Bahmuțeanu, fosta soție a acestuia.

Silviu Prigoană a murit marți, 12 noiembrie, într-un restaurant din Bran, iar medicii au stabilit că a făcut infarct și că nu a putut fi resuscitat. Inițial, o posibilă cauză a fost asfixia mecanică cu bol alimentar.

Adriana Bahmuțeanu, care are doi copii cu Silviu Prigoană, a oferit o primă reacție în care s-a declarat uluită.

„Sunt în șoc... Exact de asta am nevoie, de putere. Dumnezeu să-l ierte și să-l odihnească. Nu ne-am certat niciodată pe custodia copiilor, doar pe domiciliul copiilor. Am rămas și mamă, și tată și, din păcate, copiii mei sunt cei care suferă cel mai mult. Din păcate, copiii mei au rămas orfani de tată. Am vorbit cu băieții mei, nu le vine să creadă”, a declarat Bahmuțeanu, la Kanal D.

Ulterior, ea a revenit și a mărturisit că Silviu Prigoană i-a apărut în vis în noaptea premergătoare tragediei.

„Azi noapte am visat că dansam cu el, dar asta spre dimineață. M-am trezit pe la ora 04.00, am băut apă. Nu, nu l-am visat în toți acești 10 ani, nu l-am visat niciodată. L-am visat spre dimineață că dansam, că eram la o petrecere cu multă lume, că era multă lume și că eram fericiți (...)

Aveam o satisfacție, o stare de bine, simțeam o iubire imensă față de el și simțeam că mi-o și dă înapoi și m-am trezit pe la ora 09.00 și ceva cu visul ăsta în cap. Mă gândeam că te rupi de o persoană cu care ai stat o perioadă, cu care ai fost căsătorită, cu care ai copii...

Îi spuneam mereu în gând: Iartă-mă dacă ți-am greșit, te iert și eu pe tine dacă tu mi-ai greșit, iartă-mă dacă ți-am greșit”, a declarat Adriana Bahmuțeanu, la Un show păcătos, conform Spynews.ro.

Ads