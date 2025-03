Prigoana se apara: Implicarea Rosal in retinerea lui Apostu e pura speculatie

Implicarea firmei de salubritate Rosal, care ii apartine lui Silviu Prigoana, in scandalul retinerii primarului din Cluj-Napoca este o "pura speculatie", sustine deputatul PDL.

Explicatia pe care o da patronul Rosal este ca firma a fost blocata doi ani in instanta si ca majoritatea contractelor obtinute au fost in justitie, nu prin licitatii, a explicat Silviu Prigoana, joi seara, la Realitatea TV.

"Firma mea opereaza de foarte multi ani in Cluj. Noi am avut niste probleme la Cluj. De exemplu, am fost blocati doi ani de zile in instanta si toate contractele pe care le-a obtinut firma Rosal, majoritatea lor pe teritoriul Romaniei, au fost obtinute in instanta, nu in licitatiile publice. Au fost contestari si obtinute in instanta, inclusiv la Cluj, unde am stat doi ani cu investitiile pe dreapta", a precizat Prigoana.

"Ce mi se pare suspect este, insa, altceva: in acest caz este implicat un administrator al unei firme germane. Stiti, ei vin la noi si ne spun cu coruptia din Romania, ei fiind corupatorii de fapt. Daca se confirma chestia aceasta, este foarte rau ce au facut. Au inceput francezii sa ne fure salamul, nemtii cu spagile. E in neregula ce se intampla daca se confirma", a adaugat Prigoana.

Totodata, patronul Rosal mai spune ca primarul Sorin Apostu n-ar avea nicio legatura cu licitatia si ca, in cazul asta, "nu l-au luat pe seful comisiei de licitatie, l-au luat pe primar".

Firma Brantner-Veres a obtinut in iulie 2009 contractul de concesionare a salubritatii unuia dintre cele doua sectoare in care a fost impartit municipiul Cluj-Napoca. Celalalt sector este gestionat de SC Rosal SA.

Primarul municipiului Cluj-Napoca, Sorin Apostu, lider al filialei municipale a PDL, a fost retinut, miercuri seara, de procurorii anticoruptie.

Miercuri, inainte de emiterea ordonantei de retinere pe numele primarului, au avut loc mai multe perchezitii la locuinta acestuia, la sediul Primariei, dar si la cabinetul de avocatura al Monicai Apostu.

Potrivit DNA, Sorin Apostu a primit, in perioada 2009-2011, 94.000 de euro pentru a incheia contracte de salubrizare si asigurare a parcului auto al regiilor subordonate CL Cluj, banii fiind incasati de la firmele beneficiare ale contractelor prin cabinetul de avocatura al sotiei sale.

