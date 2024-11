Cine era ultima soție a lui Silviu Prigoană. Mihaela, femeia alături de care își găsise liniștea: ”M-am însurat de 7 ori”

Omul de afaceri și politicianul român, Silviu Prigoană, a decedat marți, 12 noiembrie, în Brașov, în urma unui stop cardio-respirator. Cea care i-a fost alături în ultimele clipe de viață este Mihaela Botezatu, cu care s-a căsătorit în urmă cu 8 ani.

Silviu Prigoană, fondator al mai multor posturi de televiziune, a decedat într-un restaurant din stațiunea Bran, în timp ce era la masă cu mai multe persoane. Conform purtătorului de cuvânt al Serviciului de Ambulanță Județean (SAJ) Brașov, dr. Liviu Stelea, afaceristul în vârstă de 60 de ani era în stop cardio-respirator, iar, în ciuda manevrelor de resuscitare, corpul său a cedat. Pe data de 22 decembrie, Silviu Prigoană ar fi împlinit 61 de ani.

"La ora 14:15 s-a primit un apel la 112 în care se anunța că un bărbat este inconștient într-un restaurant din stațiunea Bran. La locul incidentului s-a deplasat un echipaj al SMURD aflat în zonă, care a constatat că bărbatul, în vârstă de 60 de ani, este în stop cardio-respirator și, conform protocoalelor noastre, a fost solicitat un echipaj superior, adică unul cu medic și, astfel, un echipaj de-al nostru a fost trimis din Brașov. La sosire, echipajul SAJ a continuat manevrele de prim-ajutor, însă, la ora 15:30 a fost pronunțat decesul", a declarat reprezentantul SAJ Brașov.

Mai mult, acesta a spus că Silviu Prigoană era cunoscut cu antecedente cardiace și neurologice, iar o autopsie va clarifica dacă mâncarea i-a ajuns la plămâni.

Cum s-a cunoscut Silviu Prigoană cu Mihaela

În cadrul unui interviu, cea care i-a fost alături în ultimii ani afaceristului a dezvăluit cum s-au cunoscut, dar și ce credea la început despre cel care avea să-i devină soț în anul 2016.

„Eu trebuia să mă întâlnesc cu Marcel Toader în București, voia să mi-o prezinte și pe Maria, viitoarea lui soție, iar când am ajuns în Capitală l-am sunat. El mi-a spus că este acasă la nașul lor, Silviu Prigoană, și să vin și eu, că este o cină între prieteni. La momentul respectiv, eu îl priveam cu alți ochi pe Silviu, pentru că îl știam doar de la televizor. Inițial am refuzat invitația, mi se părea că nu am ce să caut la el acasă, dar Marcel a insistat, mi l-a dat pe Silviu la telefon, eu m-am tot scuzat, apoi, Marcel a revenit cu apelul și, într-un final, obosită după drumul de la Sibiu, am acceptat să vin", a declarat Mihaela Botezatu pentru revista Taifasuri, în 2018.

Mihaela este din Sibiu și are trei copii, un băiat și două fete. De profesie terapeut, aceasta era mai tânără ca afaceristul, având 45 de ani. Nu de puține ori, Mihaela Botezatu s-a lăudat cu Silviu Prigoană, despre care spunea, conform sursei menționate, că este inteligent, un om bun și iubitor, dar și un tată desăvârșit.

”Nu sunt cu Silviu pentru banii lui! Și mi-aș dori ca oamenii să-i vadă lui Silviu sufletul, așa cum este el, pentru că el nu merită jigniri, cum a mai primit. Am văzut lucruri pe care el le face din bunătate și nu vorbește niciodată despre ele, iar eu nu le-am mai văzut la nimeni. Este foarte darnic și atent cu oamenii din jurul lui,” a povestit femeia pentru revista citată.

Ce a dezvăluit Silviu Prigoană în ultimul interviu

În ultimul podcast la care a participat afaceristul a spus că a semnat certificate de căsătorie cu toate femeile din viața sa.

”De câte ori m-a îndrăgostit act, de aceea m-am însurat de 7 ori”, a declarat Silviu Prigoană în interviul cu Bursucu.

