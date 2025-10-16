Un deputat cere tuturor partidelor să aprobe un nou simbol național al României: pălinca. "E o istorie care se bea cu respect"

Deputatul Mircea Vasile Govor, președintele filialei PSD Satu Mare, le cere tuturor partidelor politice să aprobe ca pălinca - o băutură alcoolică tradițională - să devină un simbol național al României.

Deputatul Govor a transmis această cerere în ziua de 16 octombrie 2025, chiar în timpul unui discurs în Parlament, informează Antena 3.

"Într-o lume care se grăbește, care uniformizează și uită rădăcinile, există valori care merită apărate. Una e pălinca, distilatul autentic al culturii noastre, un produs emblematic ardelenesc.

În Satu Mare și alte colțuri ale Ardealului, pălinca nu e doar un lichid într-o sticlă, un simplu rezultat al distilării fructelor. E o istorie care se bea cu respect. E rodul înțelepciunii populare, produs din rețete păstrate cu sfințenie cu o grijă care transformă fiecare sticlă", a pledat, în fața colegilor parlamentari, deputatul PSD.

Nu este pentru prima dată când Mircea Govor laudă această băutură alcoolică. În luna aprilie 2025, deputatul ceruse "eliminarea accizelor pentru pălinca produsă în gospodării", informa, la acel moment, publicația "Buletin de Carei".

Băutura numită "pălincă" este o denumire înregistrată de România la Comisia Europeană, sub formă de "Indicație Geografică Protejată", în anul 2008.

