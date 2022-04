Sociologul Radu Umbreș analizează sensul simbolurilor naziste utilizate de ambele tabere implicate în războiul din Ucraina, precum și mesajele pe care acestea le transmit.

Într-o postare pe Facebook, Radu Umbreș constată că simbolurile naziste sunt prezente atât în rândul pro-rușilor, cât și în cel al pro-ucrainenilor.

”Capete de mort, simboluri ariene, logo-uri de divizii SS sau Wermacht, tatuaje, insigne, ecusoane, saluturi cu brațul ridicat, de toate pentru toți. E deosebit de ironic când un comandant rus decorează un ofițer pentru de-nazificarea Ucrainei iar acesta are ditamai Totenkopf-ul pe braț (vezi în imagine) (si un Valknot, simbol scandinav străvechi folosit de neopăgâni și neonaziști).

Înseamnă asta că e plin de (neo-)naziști?

Nu. Da, există un număr însemnat de indivizi cu ideologie naționalistă, anti-semită, rasistă, șovină, revanșardă, în ambele tabere. Dar există și un alt motiv pentru folosirea acestor simboluri. Sunt înfricoșătoare și transmit un semnal privitorului.

Semnele diviziilor SS sau ale celui de-al Treilea Reich sunt ușor de recunoscut și transmit un mesaj asociat cu caracteristicile mișcărilor care le-au folosit.

Câteva concepte asociate:

Formidabilitate / lipsă de milă - capacitatea și disponibilitatea de a face rău, de a impune costuri imense adversarilor. "Nu te pune cu mine pentru că te voi distruge fără milă”

Fanatism - devotament total unei cauze care nu poate fi influențat de costuri sau beneficii. ”Nu poți să negociezi cu mine”

Dispreț față de norme sociale și absența temerii de ostracizare - ”Nu îmi pasă ce crezi despre mine, nu îmi pasă ce crede societatea”

Loialitate - ”Voi rămâne mereu solidar cu tovarășii mei și voi arată asta prin semnale costisitoare ce mă fac nefrecventabil de către inamici sau alte coaliții” - arderea podurilor.

Ok, dar de ce să folosești simboluri naziste? Pentru că simbolurile Germaniei hitleriste au avut un succes cultural imens indiferent dacă ești atras sau nu de ideologia respectivă. Sunt Adidas-ul pantofilor sport sau Xerox-ul copiatoarelor. Sunt ceea ce Eleanor Rosch numea prototipuri cognitive, sunt cele mai bune imagini pentru a transmite un anumit mesaj.

Dacă vreți să testați asta, căutați în mintea voastră alte simboluri militare pentru a transmite conceptele de mai sus. Vă vine ceva din zona britanică? Americană? Sovietică? Japoneză? Chineză? Probabil că nu. Iar prototipicitatea simbolurilor naziste a fost stimulată, paradoxal, chiar de demonizarea nazismului și a imagologiei sale.

Când acelor simboluri li se atașează concepte ca ”groaznic”, ”înfiorător”, ”criminal”, ”sângeros”, ”inuman” etc, ele devin atractive pentru cei care vor să transmită exact această imagine despre sine. După ce ”The Godfather” a avut un succes imens de public, mafioții italieni au început să se inspire din film pentru propriile lor ritualuri și convenții sociale.

Am văzut fenomentul acesta în tinerețe când grupărie de ultrași (Dinamo, Steaua, Rapid, Cluj, etc) foloseau imagistică nazistă pentru a-și construi identitățile. Panzers, fonturi gotice, saluturi, cruci celtice, steaguri, etc. Erau neonaziști printre ei? Da, însă doar câțiva și nici măcar nu erau lideri sau personaje importante. Pentru marea majoritate, conotația nu era cea ideologică, ci cea militarist-coaliționar-formidabilistă. We are bad boys and we are coming to fuck you up. Bineînțeles, mai mult gura (sprayul/fularul) de ei - din fericire.

Asta nu înseamnă că folosirea lor este inocentă sau că nu poate stimula un interes în ideologia neonazistă. Poate deveni un gateway drug pentru cei în căutarea unor narațiuni identitare, a unor povești care să împartă lumea în ”noi” și ”ei”. Iar mulți dintre cei care poarta simboluri naziste chiar au o ideologie neonazistă conformă cu imaginea pe care o prezintă celorlalți.

Dar nu este neapărat necesar să fie așa pentru toți.

Ca să dau un exemplu din partea cealaltă. gândiți-vă la tricourile cu Che Guevara, foarte populare printre tinerii de stânga. Simbolizau ele oare atașamentul față de comunism, Marxism, Uniunea Sovietică? Nu - e doar o forma de manifestare a unei atitudini anti-sistem, revoluție împotriva culturii dominante, anti-imperialism sau anti-Americanism, fără să ia la pachet toate ideile lui Che Guevara sau metodele sale revoluționare. Uneori, nu e nimic mai mult decât o doză de teribilism. Și spun asta ca ex-posesor de tricou cu Che Guevara și membru în galeria lui Dinamo care a scandat tot felul de mizerii alături de ”câinii roșii” deși n-aveam nicio înclinație ideologică nici spre neonazism nici spre bolșevism.

În incheiere, citez din The Wild Ones replica lui Marlon Brando, liderul unei grupări de motocicliști.

”Hey Johnny, what are you rebelling against?”

”Whadda you got?”, notează Radu Umbreș.

