Diego Simeone a fost nemulţumit de unele declaraţii făcute de Pep Guardiola după prima manşă a dublei disputate de Atletico Madrid cu Manchester City, în sferturile de finală ale Ligii Campionilor.

Antrenorul echipei madrilene a recunoscut după meci că s-a simţit jignit de omologul său de la City, chiar dacă vorbele acestuia au părut laude la adresa sa.

"Nu am niciun motiv să îmi dau cu părerea sau să spun dacă cineva vorbeşte rău sau bine. Oamenii foarte inteligenţi şi cu un vocabular bogat pot, cu vorbe de laudă, să te dispreţuiască. Noi, care avem un vocabular mai sărac, nu suntem atât de proşti", a spus el, miercuri, după partida retur.

Simeone face referire la o declaraţie a lui Pep Guardiola după jocul tur, în care acesta a spus că Atletico a jucat în sistem 5-5-0, şi, din preistorie şi până în viitor, este greu să desfaci o echipă care joacă aşa.

"Au jucat 5-5-0, cu două linii de cinci. În preistorie, acum şi peste 100.000 de ani, să ataci un 5-5-0 este foarte greu. Nu există spaţiu. Sunt foarte competitivi, se apără bine. E greu, trebuie să ai răbdare", a afirmat catalanul, atunci.

Miercuri, Guardiola a susţinut că nu a vrut în niciun moment să critice jocul echipei madrilene.

"Am avut întotdeauna numai cuvinte bune de spus despre el. Poate să joace cum vrea, desigur. Nu aş spune niciodată altceva. Tot ce am spus a fost că este foarte greu. Iar ei ştiu cum să facă asta (n.r. - să se apere) mai bine decât oricine în lume. Nu vă înşelaţi, nu am criticat niciodată echipa Atletico", a spus Guardiola.

Manchester City a remizat, miercuri, în deplasare, scor 0-0, în meciul cu Atletico Madrid, din manşa a doua a sferturilor de finală ale Ligii Campionilor, calificându-se în penultimul act al competiţiei. În tur, City s-a impus cu 1-0. În semifinale, echipa lui Pep Guardiola va evolua cu Real Madrid.

