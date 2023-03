Ce spune George Simion, fondatorul grupării care a făcut circ aseară în Andorra, despre fenomenul ultras: "Sunt fascinat de ce se întâmplă în Italia sau Polonia"

Principalul membru fondator al grupării extremiste "Uniți sub tricolor" este George Simion, actualul președinte AUR.

Gruparea, prezentă în peluză la meciul Andorra - România 0-2, a aruncat inițial petarde, a aprins torțe și a scandat lozinci rasiste. Toate fac parte din așa-zisa celebrare a împlinirii a 10 ani de la fondarea organizației extremiste.

În prima repriză a meciului, membrii grupării s-au bătut între ei în tribune, imaginile fiind înregistrate și transmise la nivel internațional.

George Simion se consideră un mare susținător al echipei naționale și a vorbit despre viața sa de ultras, membru de galerie, chiar înaintea meciului din preliminariile CE 2024.

„Mamă, de câte ori am auzit: Șeful de galerie sau analfabetul! Mi-a plăcut fenomenul suporterilor organizați. Sunt fascinat de ce se întâmplă în țări cum e Italia, cum e Polonia de care sunt foarte tare legat, dar n-am fost șeful unei galerii, aș fi fost bucuros să fiu, asta implică multă organizare. În general suporterii organizați și oamenii care merg la meciuri sunt de multe ori etichetați. Într-o peluză găsești de la doctori la profesori universitari până la zidari și avocați. E o reflexie a societății”, a explicat George Simion, conform gsp.ro.

„Când eram mic am mers la meciuri la Steaua, după am fost dezamăgit, nu am mai mers. Am prieteni şi de la Craiova, şi de la Farul. S-a dezbinat totul. Uite, ai două echipe din zona Ghencea, ai două echipe de la Craiova, îşi dă frate cu frate în cap. Dezbinarea asta şi toată corupţia, toate aranjamentele care au fost în mediul fotbalului românesc m-au făcut să mă scârbesc şi am mers doar la meciurile României”, a mai punctat el.