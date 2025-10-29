Simion atacă Guvernul după decizia Washingtonului: „Grindeanu ospătarul nu poate debloca relația cu SUA!”

Economistul a argumentat că AUR și PSD au mai multe elemente comune decât ar părea din punct de vedere ideologic. FOTO Hepta / Colaj Ziare.com

Tensiunile diplomatice dintre București și Washington revin în prim-plan, după ce Ministerul Apărării Naționale a confirmat că Statele Unite vor redimensiona o parte din trupele dislocate în România.

Liderul AUR, George Simion, acuză guvernul că a pierdut controlul asupra relației cu partenerul american. „Eu v-am spus în momentul scoaterii României din Visa Waiver că următorul pas e retragerea trupelor. Poate în al 12-lea ceas se aude: suntem singurii care pot debloca relația cu SUA. Nici Grindeanu ospătarul, nici cei care îl înjurau pe Trump NU POT!”, a scris Simion pe Facebook, într-un mesaj dur la adresa actualei guvernări.

Simion a mai avertizat că „refrenul cu rușii” nu mai poate acoperi problemele interne. „Pe 28 noiembrie vine anunțul – următoarea tranșă de bani europeni pe care NU o primim. Dacă sunteți slugi, veți fi tratați ca atare”, a adăugat el.

Declarația sa vine în contextul în care MApN a confirmat, miercuri, 29 octombrie, că România și aliații săi au fost informați despre decizia Washingtonului privind redimensionarea trupelor americane din Europa. Măsura afectează inclusiv forțele dislocate la baza Mihail Kogălniceanu, una dintre cele mai importante locații militare aliate din regiune.

„Ministerul Apărării Naționale a fost informat cu privire la redimensionarea unei părți a trupelor americane dislocate pe Flancul Estic al NATO, ca parte din procesul de reevaluare a posturii globale a forțelor militare ale SUA. Printre elementele brigăzii ce urmează să înceteze rotațiile în Europa se menționează și forțe destinate României, amplasate la Mihail Kogălniceanu”, a transmis instituția.

Potrivit MApN, decizia se înscrie în logica noilor priorități anunțate de administrația americană încă din luna februarie și reflectă adaptarea strategiei SUA la contextul global actual, marcat de consolidarea prezenței NATO pe Flancul Estic.

Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, a încercat să calmeze speculațiile, explicând că nu este vorba despre o retragere, ci despre sistarea rotirii unei brigăzi. „Vor rămâne în continuare aproximativ 1000 de soldați americani în România, contribuind la descurajarea oricăror amenințări și reprezentând o garanție a angajamentului SUA pentru securitatea regională”, a declarat Moșteanu.

Oficialul a subliniat că infrastructura militară și capacitățile strategice ale României nu vor fi afectate. „Sistemul de apărare antirachetă de la Deveselu își menține integral funcționalitatea, Baza Aeriană de la Câmpia Turzii rămâne un punct esențial pentru operațiuni aeriene, iar Baza Mihail Kogălniceanu va continua să fie dezvoltată. Steagul american va rămâne prezent în toate aceste trei puncte”, a precizat ministrul.

