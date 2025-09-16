Escrocul de pe Tinder a fost capturat. Unde l-au găsit forțele de ordine

Celebrul escroc Simon Leviev (34 de ani), pe numele său real - Shimon Yehuda Hayut, cunoscut publicului larg datorită documentarului de pe Netflix „The Tinder Swindler / Escrocul de pe Tinder”, a fost arestat în Georgia.

Șarlatanul israelian a fost reținut la cererea Interpol, după ce a ajuns pe aeroportul din Batumi, din sud-vestul țării, a transmis luni, 18 septembrie, ministrul de Interne al Georgiei, relatează presa internațională. Documentarul de investigație din online a dezvăluit cum acționa Leviev, în relația cu victimele sale: escrocul își construia o imagine falsă, de bărbat șarmant, putred de bogat.

Prin intermediul rețelelor sociale, escrocul crea relații amoroase cu diverse femei. După ce le câștiga încrederea, construia diverse povești, drame personale apărute intempestiv, care pentru a fi rezolvate, necesită sprijin financiar consistent. Astfel, victimele îi trimiteau bani bărbatului israelian, care discuta în același timp cu mai multe persoane, în baza aceluiași scenariu, în același scop.

Câți bani ar fi primit Simon Leviev de la victime

Leviev ar fi primit în jur de 10 milioane de dolari sub formă de împrumut, sume pe care nu le-a returnat persoanelor vătămate. Una dintre victimele șarlatanului, prezentată în documentar, a dezvăluit că a „donat” peste 270.000 de dolari. Într-un dosar separat, Leviev a fost condamnat la o pedeapsă de doar 15 luni de închisoare, pentru fraudă. După doar cinci luni, escrocul a fost eliberat.

Ads

Fosta iubită a lui Leviev, Kate Konlin, l-a acuzat pe israelian de abuz emoțional și fizic în perioada în care au fost împreună. Declarațiile au fost făcute în 2023, pentru BBC. În ultimii ani, Leviev a acordat interviuri pentru diverși vloggeri. Unii internauți l-au numit drept „psihopat” pe escroc.

Ads