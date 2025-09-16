Escrocul de pe Tinder a fost capturat. Unde l-au găsit forțele de ordine

Marti, 16 Septembrie 2025, ora 19:11
Escrocul de pe Tinder a fost capturat. Unde l-au găsit forțele de ordine
Simon Leviev, la vlogul The BlueTick Show (YouTube), 2025

Celebrul escroc Simon Leviev (34 de ani), pe numele său real - Shimon Yehuda Hayut, cunoscut publicului larg datorită documentarului de pe Netflix „The Tinder Swindler / Escrocul de pe Tinder”, a fost arestat în Georgia.

Șarlatanul israelian a fost reținut la cererea Interpol, după ce a ajuns pe aeroportul din Batumi, din sud-vestul țării, a transmis luni, 18 septembrie, ministrul de Interne al Georgiei, relatează presa internațională. Documentarul de investigație din online a dezvăluit cum acționa Leviev, în relația cu victimele sale: escrocul își construia o imagine falsă, de bărbat șarmant, putred de bogat.

Prin intermediul rețelelor sociale, escrocul crea relații amoroase cu diverse femei. După ce le câștiga încrederea, construia diverse povești, drame personale apărute intempestiv, care pentru a fi rezolvate, necesită sprijin financiar consistent. Astfel, victimele îi trimiteau bani bărbatului israelian, care discuta în același timp cu mai multe persoane, în baza aceluiași scenariu, în același scop.

Câți bani ar fi primit Simon Leviev de la victime

Leviev ar fi primit în jur de 10 milioane de dolari sub formă de împrumut, sume pe care nu le-a returnat persoanelor vătămate. Una dintre victimele șarlatanului, prezentată în documentar, a dezvăluit că a „donat” peste 270.000 de dolari. Într-un dosar separat, Leviev a fost condamnat la o pedeapsă de doar 15 luni de închisoare, pentru fraudă. După doar cinci luni, escrocul a fost eliberat.

Fosta iubită a lui Leviev, Kate Konlin, l-a acuzat pe israelian de abuz emoțional și fizic în perioada în care au fost împreună. Declarațiile au fost făcute în 2023, pentru BBC. În ultimii ani, Leviev a acordat interviuri pentru diverși vloggeri. Unii internauți l-au numit drept „psihopat” pe escroc.

N-au scăpat de mâna legii. Polițiștii i-au prins și pe ultimii doi participanți la scandalul cu bâte și topoare din Craiova, în urma căruia un bărbat a murit
N-au scăpat de mâna legii. Polițiștii i-au prins și pe ultimii doi participanți la scandalul cu bâte și topoare din Craiova, în urma căruia un bărbat a murit
Ultimele două persoane care erau căutate după ce au participat la încăierarea de sâmbătă, 13 septembrie, din Craiova, în urma căreia un bărbat a murit şi patru au fost răniţi, au fost...
Dosar penal pentru un preot care și-a bătut soția și fiul. După ce s-a întors de la poliție, i-a agresat din nou
Dosar penal pentru un preot care și-a bătut soția și fiul. După ce s-a întors de la poliție, i-a agresat din nou
Un preot a agresat violent soția și fiul minor, de două ori în aceeași zi, și a fost suspendat temporar de la oficierea slujbelor. Poliția a deschis dosar penal, iar victimele au cerut ordin...
