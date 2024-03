”Caro” Wozniacki e terorizată. Sute de mesaje de hate de la români: ”Ești sclava Serenei, care e o drogată, nu Halep”

Fosta adversară a Simonei Halep din finala Australian Open, daneza Caroline Wozniacki, a declarat că cei care au fost prinși dopați nu ar trebui să primească invitații la turnee, iar Simona Halep i-a răspuns, conflictul extinzându-se și în mediul online.

”Înțeleg de ce un turneu vrea să aibă o mare vedetă la start, dar este convingerea mea personală prin care cred că oamenii nu ar trebui să primească wild card-uri după perioada de suspendare pentru dopaj.

Dacă vrei să te întorci, și a fost o greșeală, înțeleg, dar ar trebui să muncești pentru a urca. Este evident că situația Simonei s-a prelungit de mult timp. I s-a redus suspendarea. Nu a fost o iertare, ci o reducere a pedepsei”, a subliniat Wozniacki.

„Da, dar de ce? Nu am făcut nimic rău. Nu am trișat. Nu m-am dopat. Deci e mai bine dacă citim decizia de la TAS că era un supliment contaminat, nu era doping. Nu am avut niciodată de-a face cu dopajul. Nu m-am dopat niciodată, așa că nu sunt un trișor. Mulțumesc turneului că mi-a dat wild card și că am posibilitatea de a juca într-un turneu atât de mare. A fost grozav să mă întorc”, a fost răspunsul Simonei Halep către rivala sa din circuit.

Ei bine, conflictul nu s-a oprit aici, iar fanii Simonei Halep au luat cu asalt contul de Instagram al danezei, care s-a trezit cu sute de mesaje de susținere pentru româncă.

”Ești sclava Serenei, care e o drogată, nu Halep”, a menționat cineva, referindu-se la prietenia danezei cu americanca Serena Williams, care a avut și ea mesaje negative la adresa Simonei.

”Ești mascota Serenei, o plângăcioasă”, a completat o altă persoană.

”"Carolene" a uitat cum a reușit sa câștige Australian Open in față Simonei in 2018? Cu pauze de accidentare, sanchi, și de vestiar parcă.....dar, vai, vrea un tenis curat. Păi uita-te in oglinda madam, înainte sa vrei tenis curat!”, a subliniat altcineva, referindu-se la finala AO 2018, câștigată de Wozniacki cu Halep.

