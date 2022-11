Anunțul oficial al organizatorilor turneului care au exclus-o pe Simona Halep după scandalul de dopaj

Simona Halep are probleme din cauza scandalului de dopaj în care este implicată.

Tenismena din România ar fi trebuit să joace în decembrie la un turneu demonstrativ, în Africa de Sud, dar a fost înlocuită de pe afișul competiției.

În locul lui Halep va fi prezentă Karolina Pliskova.

Promovarea sportului alb în Africa de Sud şi combaterea violenţei pe bază de gen sunt scopurile pentru care se organizează acest turneu.

"V-o prezentăm pe Karolina Pliskova din Cehia! Ea o va înlocui pe Simona Halep și va juca pe pământul african", a fost anunțul oficial al organizatorilor

Introducing @KaPliskova coming from the Czech Republic!🇨🇿 She will be replacing Simona Halep, and will be playing on Africa soil next week!🇿🇦

🎾PLAYER PROFILE🎾

🇨🇿Czech Republic player

🏆Former No. 1 Singles Player Internationally

🏆 Two Times Grand Slam finalist

@TicketProSA pic.twitter.com/EInQ4TJrpI