A apărut prima imagine cu Simona Halep la US Open în timpul pregătirilor pentru US Open, timp în care e posibil să fi luat Roxadustat.

Tenismena din România a fost suspendată provizoriu după ce a fost testată pozitiv la turneul american.

La o săptămână după anunțul care a zguduit lumea sportului, o imagine cu Simona Halep și Patrick Mouratoglou la US Open, in care se presupune că ar fi ingerat Roxadustat, a devenit virală pe internet.

Cei doi au participat la ultima sesiune de antrenament înaintea meciului cu Daria Snigur din primul tur.

"Vă rugăm să verificați materialul difuzat înainte de US Open! Simona Halep a fost văzută împărțind aceleași sticle cu membrii echipei sale, în timpul antrenamentului cu Alison Van Uytvanck", a scris un fan al tenisului pe Twitter, insinuând că sportiva ar fi confundat sticlele cu apă cu cea în care era substanța interzisă, conform prosport.

This is the practice session I was referring to. #SimonaHalep pic.twitter.com/CrngRjZcc2