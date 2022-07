Patrick Mouratoglou, marele anunț despre Simona Halep

Patrick Mouratoglou a vorbit despre Simona Halep la puțin timp după eliminarea de la Wimbledon.

Antrenorul francez a anunțat programul tenismenei din România în următoarea perioadă.

Pentru Simona Halep urmează turneele de pe continentul nord american.

"Programul este clar: începe cu o vacanță, de care are nevoie. Apoi, urmează Washington, Toronto, Cincinnati și US Open, cu o săptămână de antrenamente. S-a antrenat destul și are un ritm foarte bun. E mai bine să joace", a spus Patrick Mouratoglou, citat de tennisworldusa.org.

Halep s-a întors în România de la Wimbledon și l-a ridicat în slăvi pe antrenorul său.

"Simt că am din nou plăcerea, dorința de a fi pe teren, pasiunea pentru tenis nu a dispărut. Dar m-a ajutat foarte mult Patrick, mi-a readus plăcerea de a fi pe teren și să muncesc. Cred că nu am muncit așa niciodată.

Nu e chiar așa cum spuneau unii, că o să mă despart de Patrick după o lună, este foarte bine și relația se consolidează. Bineînțeles că toți avem nevoie de timp când începem un parteneriat și s-a și văzut că deja începem să ne cunoaștem și să fie din ce în ce mai bine. Rezultatele o arată",a spus Simona Halep.

