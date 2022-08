Simona Halep a egalat-o pe Serena Williams: încă un record fantastic stabilit de româncă

Simona Halep, locul 15 mondial şi favorită 15, s-a calificat, sâmbătă, în finala turneului de categorie WTA 1000 de la Toronto.

Halep a învins-o în semifinale pe americanca Jessica Pegula, locul 7 WTA şi cap de serie 7, scor 2-6, 6-3, 6-4, în două ore şi 14 minute.

Beatriz Haddad Maia (Brazilia, numărul 24 mondial) a învins-o pe Karolina Pliskova (Cehia, cap de serie 14), scor 6-4, 7-6 (7) şi va fi adversara Simonei Halep, locul 15 mondial, în finala turneului WTA 1000 de la Toronto, care are loc în această seară - vezi aici ora de start a partidei.

Prin calificarea în finala de la Toronto, Simona Halep a ajuns la 18 prezențe în ultimul act al unui turneu WTA 1000 (începând cu 2009, când s-a introdus această categorie). Ea a egalat-o pe Serena Williams în fruntea acestui top.

18 - Simona #Halep is now the player with the joint-most WTA-1000 finals (18, level with Serena Williams) - since 2009. Collection.@WTA @WTA_insider #NBO22 pic.twitter.com/1BzcXQAW6h