Explozia de bucurie a Simonei Halep și cele mai frumoase puncte ale disputei cu Sorana Cîrstea VIDEO

Simona Halep a dovedit încă o dată că este în continuare cea mai bună jucătoare din România.

Ea a învins-o pe Sorana Cîrstea în două seturi și a egalat la doi în palmaresul meciurilor directe. Însă cele două jucătoare nu se mai întâlniseră din 2010.

Halep a savurat din plin succesul, explozia de bucurie de la final fiind grăitoare în acest sens.

Cu excepția debutului setului secund, partida a mers într-o singură direcție.

Simona's surging 📈📈

🇷🇴 @Simona_Halep wins the Romanian derby to progress to the quarterfinals!#IndianWells pic.twitter.com/8vOYOoF9GH