Șeful tenisului românesc, despre absența Simonei Halep la Australian Open: ”N-ai ce căuta acolo!”

Jucătoarea română de tenis Simona Halep a declarat forfait, din cauza unor probleme medicale, pentru turneul WTA de la Auckland şi Openul Australiei, la care urma să participe la începutul acestui an.

"După ce am jucat în Abu Dhabi, din păcate am simţit din nou dureri la genunchi şi umăr. După ce am discutat cu echipa mea, am decis că este rezonabil să amân începutul sezonului. Nu este ceea ce mi-am dorit, dar aş vrea să le mulţumesc organizatorilor de la Auckland şi din Australia pentru wild card-uri şi îmi pare rău că nu le voi putea lua de data aceasta", a precizat Halep într-un mesaj postat pe reţelele de socializare.

Decizia Simonei Halep a fost comentată de președintele federației de tenis din România, George Cosac, care a analizat și ce au făcut celelalte românce la Australian Open.

„Sorana a avut un meci dificil încă din primul tur la Australian Open 2025. Elina Svitolina a fost un adversar redutabil. Sorana Cîrstea n-a mai câștigat de o bună bucată de vreme; ar fi fost bine dacă ar fi început cu turnee mai ușoare. E greu s-o bați pe Svitolina, ea nu prea face greșeli la aceste competiții.

În schimb, Jaqueline Cristian a obținut o victorie importantă cu Petra Martic. Are șanse și în turul 2, cu italianca Lucia Bronzetti. Acum, așteptăm duelul Gabriela Ruse – Irina Begu (n.r. câștigat de Ruse). Asta înseamnă că vom avea două românce în turul doi.

Ads

Motivul pentru care Simona s-a retras este legat de accidentările pe care le-a suferit. Ea nu este în plenitudinea forțelor fizice. Dacă la un turneu precum Australian Open nu ești la 120%, nu ai ce căuta acolo. O așteptăm pe Simona să se refacă pentru Transilvania Open. În funcție de ce va face acolo, își va decide viitorul pentru 2025, probabil.

Din câte am înțeles, Sorana a spus că acesta va fi ultimul ei an din carieră. Este foarte bine că joacă și ea în România, la Cluj”, a explicat George Cosac, conform Sportpesurse.

Ads