"Pentru astfel de puncte plătim abonamentul la cablu!" Simona Halep, implicată într-un schimb spectaculos

Tenismena Simona Halep (33 de ani) evoluează în această săptămână la competiția World Tennis League, un turneu demonstrativ pe echipe care are loc la Abu Dhabi, în perioada 19 - 22 decembrie.

Simona Halep şi italianca Jasmine Paolini au făcut pereche şi le-au învins pe poloneza Iga Swiatek, fostă lideră mondială, şi spaniola Paola Badosa, în prima zi a competiției.

Meciurile au un singur set, iar Halep şi Paolini s-au impus cu 7-5.

Halep și Paolini au revenit de la 2-5.

Meciul a avut parte și de un punct spectaculos, câștigat de Swiatek și Badosa.

"Ne plătim facturile de internet pentru astfel de puncte. O demonstrație atletică încheiată cu punct câștigat de Eagles", se arată pe pagina de X a turneului.

We pay our internet bills for rallies like this 📷

Display of sheer athleticism ended with the @honorfxVN Eagles taking the point 📷#worldtennisleague #kites #eagles #teameagles #teamkites #toyamsportslimited #gamechangersfalcons #wtl #live #etihadarena #abudhabi #uae pic.twitter.com/vN1Rziokgk