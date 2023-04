Adio Roland-Garros pentru Simona Halep! Românca a rupt tăcerea după 8 luni de chin. Interviul integral al tenismenei VIDEO

Simona Halep a declarat, într-un interviu pentru Tennis Majors, că nu cere un tratament special în cazul său, după mai multe luni de suspendare provizorie pentru dopaj, ci cere doar să fie judecată, pentru ca apoi să aibă şansa de a-şi continua cariera.

Halep a precizat că are programată o audiere în data de 28 mai, însă ITF, care deja i-a respins şi dovezile şi solicitarea de ridicare a suspendării provizorii, poate cere anularea audierii. “Dacă o va face, vor fi opt luni fără ca eu să fi putut juca, din cauza unei suspendări provizorii, şi mi se pare nedrept să stau opt luni fără să joc şi fără să fi avut cea mai mică şansă de a mă exprima în faţa judecătorilor independenţi”, a adăugat sportiva.

Ea a subliniat că nu a folosit niciodată, cu bună ştiinţă, vreun produs interzis şi că de această dată este vorba de o contaminare a unui supliment alimentar. “Nici nu ştiam ce este roxadustat. Nu auzisem niciodată de asta. A trebuit să caut pe internet doar ca să aflu”.

Simona Halep a menţionat că din octombrie până în prezent a făcut zece teste de urină şi de sânge, toate cu rezultat negativ.

Tennis Majors precizează că lucrurile relatate de Halep au fost verificate şi că avocaţii sportivei au confirmat că afirmaţiile sportivei corespund realităţii procedurilor în curs.

Programarea audierii la data de 28 mai face imposibilă participarea Simonei Halep la Roland-Garros 2023, turneu care va începe în aceeași zi de duminică.

"I sent the evidence to the ITF. They denied it." Simona #Halep explains her situation on Tennis Majors. pic.twitter.com/qHKySZms6C — Tennis Majors (@Tennis_Majors) April 27, 2023

Interviul integral acordat de Simona Halep:

SIMONA, PRIMA ÎNTREBARE PE CARE VREM SĂ O ADRESĂM ESTE: CUM EŞTI?

“Nici măcar nu ştiu cum sunt, pentru că ultimele luni au fost dificile în plan emoţional. Nivelul de stres rămâne imens, pentru că nu m-aş fi gândit niciodată că aş putea să mă găsesc într-o astfel de poveste. Sunt profund împotriva dopajului şi apăr valorile sportului curat. Drept urmare, mi-a fost greu să gestionez situaţia la început. În timp, am încercat să rămân calmă şi adevărul este că în interior eu mă simt bine, pentru că ştiu că sunt curată şi că nu am folosit niciodată cu bună ştiinţă o substanţă interzisă. Asta mă ajută să fiu mai bine, dar pentru mine este o perioadă dificilă”.

DE CE ACCEPTAŢI SĂ VORBIŢI ASTĂZI? NU AŢI VORBIT DE LA POSTAREA PE REŢELE SOCIALE DUPĂ ANUNŢAREA REZULTATULUI TESTULUI. DE UNDE DORINŢA ACEASTA DE A VORBI?

Într-adevăr, făcusem un ‘jurământ al tăcerii’ până la soluţionarea problemei. Nu mă vedeam deschizând subiectul în circumstanţe atât de dificile. Şi repet, emoţional a fost greu de gestionat. Dar astăzi simt că fanii mei, şi poate publicul larg, trebuie să înţeleagă de ce totul durează atât de mult. Soluţionarea cazului durează mult, mult timp şi vorbesc astăzi pentru a explica ce se întâmplă.

SĂ O LUĂM DE LA ÎNCEPUT. AŢI FOLOSIT ROXADUSTAT ÎN AUGUST 2022?

Nu am folosit niciodată, cu bună ştiinţă, vreun produs interzis. Dopajul nu face parte din lumea mea, valorile mele sunt cele ale unui sport sănătos.

CUM AŢI REACŢIONAT CÂND TESTUL A ARĂTAT CĂ ERAŢI POZITIVĂ LA ACEST PRODUS?

A fost un şoc, o uimire, nu ştiam ce să fac. Nici nu ştiam ce este roxadustat. Nu auzisem niciodată de asta. A trebuit să caut pe internet doar ca să aflu. Mi-am dat seama repede că este un produs interzis.

AVEAŢI IDEE CUM A AJUNS ACEST PRODUS ÎN CORP?

Am avut întotdeauna grijă absolută să verific dacă tot ceea ce făcea parte din suplimentele alimentare pe care le consum era permis. Aşa că nu aveam idee de ce a fost detectat un produs interzis în urina mea. Le-am cerut experţilor să caute o explicaţie şi să găsească originile urmelor respective.

Repet. Nu auzisem niciodată de acest produs celebru şi că nu înţelegeam cum ar fi putut fi găsit în urină. După multă muncă, au stabilit că aceste urme au fost rezultatul unei contaminări, contaminarea unuia dintre suplimentele mele alimentare, ceea ce explică cantitatea foarte mică detectată în corpul meu. Ceea ce se numeşte contaminare este atunci când cineva ia un aliment autorizat, dar firma producătoare a greşit lăsând urme ale unui produs care nu avea nicio legătură cu alimentul respectiv. Experţii au muncit mult pentru a identifica din ce cauză a existat contaminarea şi, în cele din urmă, au găsit cauza.

CINE SUNT ACEŞTI EXPERŢI ŞI CE AU GĂSIT MAI EXACT?

Nu pot dezvălui încă identităţile lor sau tot ce se află în dosar. Pot spune doar că fiecare dintre ei a constatat în mod independent că suplimentul alimentar a fost contaminat cu roxadustat.

ITF ESTE ÎN MĂSURĂ SĂ FACĂ ACEEAŞI OBSERVAŢIE?

Am trimis dovezile mele la ITF, dar le-a respins. Le-am comunicat în decembrie, când munca noastră s-a terminat.

După această respingere, singura modalitate de a-mi apăra drepturile a fost să cer să fiu audiată de o instanţă independentă pentru a-mi prezenta dovezile. Mizam foarte mult pe această audiţie, deoarece respingerea de către ITF a dovezilor mele în decembrie a avut consecinţe pentru calendarul meu. O audiere a fost programată pentru prima dată pentru 28 februarie, după care mă gândeam că voi avea posibilitatea să joc la Indian Wells. ITF a cerut ca această audiere să fie amânată pentru a avea timp pentru teste suplimentare.

Am avut mari speranţe, dar a trebuit să aştept până la 24 martie. Însă ITF a cerut apoi anularea audierii din 24 martie. Nu am acceptat această decizie deoarece regulamentul prevede că orice sportiv suspendat temporar are dreptul la o audiere rapidă. Începea să dureze foarte mult timp. Aşa că am cerut ITF să-mi ridice suspendarea provizorie, însă de asemenea a refuzat.

AŢI FOST SUPUSĂ ALTOR TESTE SI DACĂ DA CARE A FOST REZULTATUL?

În octombrie, am fost anunţată că probele mele de urină din august au fost pozitive. Din octombrie, am făcut zece teste de urină şi sânge, toate negative.

CARE ESTE URMĂTOAREA ETAPĂ A PROCEDURII?

O audiere este programată pentru 28 mai, dar nu se ştie, pentru că ITF a indicat deja că poate solicita anularea acesteia. Dacă o va face, vor fi opt luni fără ca eu să fi putut juca, din cauza unei suspendări provizorii, şi mi se pare nedrept să stau opt luni fără să joc şi fără să fi avut cea mai mică şansă de a mă exprima în faţa judecătorilor independenţi.

Este foarte greu emoţional şi simţeam nevoia să le transmit ce simt susţinătorilor mei şi publicului larg. Simt această nevoie de informaţii şi această nevoie de a înţelege de ce durează atât de mult. Este prea greu de suportat şi simt astăzi că este un lucru bun să-mi transmit mesajul. Nu cer un tratament special. Vreau doar să fiu judecată: cât mai trebuie să aştept?

CE REACŢIE AŢI AVUT CÂND AŢI OBSERVAT CĂ, SPRE DEOSEBIRE DE CUM SE ÎNTâMPLĂ DE OBICEI DUPĂ UN TEST POZITIV, MAJORITATEA COVÂRŞITOARE A PERSOANELOR CARE S-AU PRONUNŢAT AU SPUS CĂ PARE EXCLUS SĂ FI TRIŞAT?

Am simţit acest sprijin, am văzut că oamenii spuneau că nu aş fi putut lua cu bună ştiinţă un produs interzis. Asta îmi întăreşte dorinţa de a reveni, de a reveni la nivelul dinainte şi de ce nu să devin şi mai bună. La asta lucrez în fiecare zi. Vreau să revin şi vreau să revin la cel mai înalt nivel. Oamenii pe care îi menţionaţi au înţeles cu adevărat cine sunt eu şi da, asta îmi dă putere să lupt pentru adevăr şi pentru a-mi relua cariera. Este cu adevărat cel mai mare test din viaţa mea şi din cariera mea. Am putut conta în această provocare pe sprijinul lui Patrick (Mouratoglou), antrenorul meu (n.r. - cofondatorul Tennis Majors), primul căruia i-am trimis un mesaj pentru a mă asigura că am a înţeles scrisoarea care mi-a fost trimisă când am fost înştiinţată de testul pozitiv. De atunci, am putut conta pe ajutorul lui în fiecare etapă. Şi tocmai pentru că a fost alături de mine am putut descoperi adevărul.

CUM VĂ VEDEŢI VIITORUL ÎN TENIS, DACĂ VEŢI PPUTEA REVENI?

Vreau să joc din nou, ador acest sport şi vreau să joc din nou pentru trofee mari. Tenisul este munca unei vieţi. Am continuat să joc şi să mă antrenez în timpul suspendării, cu speranţa sinceră că acest caz al meu va fi decis în favoarea mea. Cu toate aceste amânări, nu a fost întotdeauna posibil sau uşor să rămân concentrată, dar am încercat să menţin multă seriozitate în muncă la fiecare etapă. Tenisul este viaţa mea. Încă vreau să-l joc, să mă simt la fel de puternică, ca înainte, dacă nu mai puternică. Ştiu că va fi foarte greu după opt luni fără un meci oficial şi opt luni de stres. Dar convingerea mea este că, cu multă muncă, voi redeveni competitivă.

NUMĂRAŢI ZILELE SAU ÎNCERCAŢI SĂ NU VĂ GANDIŢI PREA MULT?

La această vârstă (31 de ani), fiecare zi, săptămână şi lună pierdute sunt irecuperabile. Ţi-e frică de accidentări. Sunt şanse mai mari să ai accidentări după o perioadă prelungită fără meci. Şi da, cu cât trece timpul mai mult, cu atât este mai dificil să devii din nou competitiv.