Adversară de gală pentru Simona Halep în turul trei la Indian Wells. Românca are în față o adolescentă-minune. Când se joacă meciul

Simona Halep, locul 26 WTA şi cap de serie 24, a trecut în turul al doilea al turneului WTA 1000 de la Indian Wells de Ekaterina Alexandrova, din Rusia, locul 52 mondial, scor 6-2, 4-6, 6-2.

Ea va evolua în turul al treilea cu jucătoarea Cori Gauff, marea speanță a tenisului american, locul 17 WTA şi cap de serie numărul 16, care a trecut de Claire Liu, locul 87 WTA, beneficiară a unui wild card, scor 6-1, 7-6 (7/4).

Halep şi Gauff s-au mai întâlnit o singură dată, în 2019, în optimi la Wimbledon, când românca s-a impus, scor 6-3, 6-3.

Meciul Simona Halep - Cori Gauff va avea loc duminică.

