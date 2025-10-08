Ajutorul financiar pe care Simona Halep l-a ratat. Decizie neașteptată luată de ITIA

Jucătorii implicaţi în anchete antidoping şi anticorupţie vor primi ajutor din partea Agenţiei Internaţionale pentru Integritate în Tenis (ITIA), care a lansat miercuri un program pilot oferind asistenţă financiară şi asistenţă juridică gratuită, relatează Reuters.

Programul de sprijin reprezintă o schimbare semnificativă în abordarea autorităţilor din tenis şi a organismului de supraveghere a integrităţii sportului, recunoscând că jucătorii pot avea nevoie de ajutor pentru a parcurge investigaţii complexe, indiferent de vinovăţie sau nevinovăţie.

Programul ITIA, care în 2022 a suspendat-o 4 ani pentru dopaj pe Simona Halep, pedeapsă redusă la 9 luni de TAS, include teste în valoare de până la 5.000 de dolari pentru produse precum suplimente sau medicamente, efectuate în laboratoare acreditate de Agenţia Mondială Antidoping.

De asemenea, se vor acorda până la 5.000 de dolari pentru a sprijini investigaţiile privind o potenţială contaminare a cărnii, care a dus la testarea pozitivă a mai multor jucători pentru substanţe interzise.

Mai mult, se va acorda asistenţă juridică pro bono din momentul în care rezultatul testului este pozitiv, fără a se aştepta până la depunerea acuzaţiilor oficiale, iar consilierea confidenţială din partea unei terţe părţi va fi disponibilă.

„Oricine se află în centrul unei anchete antidoping sau anticorupţie merită şansa de a se apăra sau de a da explicaţii”, a declarat Karen Moorhouse, CEO al ITIA, într-un comunicat.

„Recunoaştem că acest proces poate avea un cost atât financiar, cât şi emoţional. Niciun jucător nu ia o rachetă de tenis în mână în copilărie cu altă motivaţie decât aceea de a juca tenis. Persoanele se află în aceste situaţii din multe motive, şi indiferent care sunt aceste motive şi indiferent de rezultatul final al cazului, ele merită să aibă pe cineva cu care să poată discuta.”

ITIA a declarat că programul de sprijin va fi reevaluat la sfârşitul anului 2026.

