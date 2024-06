Andre Agassi și Steffi Graf au sosit în România pentru meciul cu Simona Halep VIDEO

Steffi Graf şi Andre Agassi au fost întâmpinaţi în faţa hotelului de mai mulţi fani, care au primit autografe, înaintea meciului demostrativ de sâmbătă, pe care cei doi îl vor disputa în compania Simonei Halep şi a lui Andrei Pavel, la Sports Festival.

Graf şi Agassi au fost aşteptaţi şi de Horia Tecău, căpitanul nejucător al echipei de Fed Cup.

Partida este programată în BT Arena, de la ora 18.00, iar cele 10.000 de bilete s-au vândut aproape în totalitate.

Simona Halep a sosit încă de vineri, fiind întâmpinată la aeroport de oficialităţi locale.

”Mă simt bine, mă bucur foarte mult că am revenit la Cluj. A fost o perioadă dificilă, dar acum mă gândesc doar la mine şi primirea este superbă. Nu sunt un expert în dublu, dar am încredere în Andrei Pavel. Va fi un meci frumos, jucăm cu două legende ale tenisului şi o să fie cu siguranţă o atmosferă deosebită. Aici oamenii sunt deosebiţi şi întotdeauna au venit să ne susţină. În totdeauna când am jucat la Cluj a fost minunat!”, a declarat Halep la sosire.

