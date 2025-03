Simona Halep, atenționată de Ilie Năstase: ”O fac de fiecare dată, dar acum am uitat”

Simona Halep a fost premiată, marţi seară, la Gala Sportului Românesc, cu premiul pentru întreaga carieră. Ea a spus că este foarte emoţionată, dar este mândră că face parte din familia sportului românesc.

”Vreau să vă mulţumesc, înseamnă foarte mult, arată aprecierea pentru întreaga mea carieră. Sunt mândră că fac parte din familia sportului românesc. Sunteţi şi aţi fost o inspiraţie. Am sperat că va fi mai uşor după ce mă retrag, dar tot am emoţii când urc pe scenă şi sunt premiată. Domnul Năstase m-a făcut atentă să mulţumesc părinţilor mei, o fac de fiecare dată, dar acum am uitat. Mulţumesc tuturor”, a declarat Halep.

În sală s-au aflat şi părinţii Simonei, Stere şi Tania Halep.

Ea a fost premiată de Ilie Năstase, care s-a urcat pe un scaun pentru a o saluta pe prezentatoarea galei, Roxana Ciuhulescu.

Gala Sportului Românesc, unde sunt premiaţi cei mai buni sportivi din 2024, are loc la Opera Naţională, fiind organizată de Agenţia Naţională pentru Sport.

Ads