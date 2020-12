Australian Open: Cinci romance pe tabloul principal si alte sapte in calificari

Acestea sunt Simona Halep , locul 2 WTA Patricia Tig , locul 56, Sorana Cirstea , locul 71, Irina Begu , locul 78, si Ana Bogdan , locul 92 WTA Mihaela Buzarnescu , locul 137 WTA, ar putea prinde si ea tabloul principal, fiind a treia rezerva, pe baza clasamentului protejat (104). In cazul in care nu vor fi retrageri, Buzarnescu va evolua in calificari.Si Irina Bara, locul 119 WTA, este pe lista de asteptare, pe pozitia a XV-a, dar sansele ei de a prinde direct tabloul principal sunt mai mici, astfel ca va evolua si ea in calificari. Monica Niculescu , locul 144, Elena-Gabriela Ruse, locul 159, Jaqueline Cristian, locul 168 WTA, Laura Ioana Paar, locul 193 WTA, si Gabriela Talaba, locul 205 WTA, vor juca de asemenea in calificari.Calificarile pentru tabloul principal feminin de simplu al AusOpen vor avea loc la Dubai, intre 10 si 13 ianuarie.La masculin, Marius Copil , locul 216 ATP , va evolua in calificarile care se vor desfasura la Doha , in aceeasi perioada.Toti jucatorii participanti trebuie sa ajunga la Melbourne intre 15 si 17 ianuarie, inainte de a intra intr-o perioada de izolare de tip bula, care va dura 14 zile.CITESTE SI: