Simona Halep va avea parte de fani la Australian Open. Cati spectatori vor fi la meciurile de tenis

In primele opt zile ale turneului va fi permis accesul a 30.000 de spectatori, impartiti in mod egal intre sesiunile de zi si seara.Apoi, incepand din sferturile de finala, numarul fanilor va fi redus la 25.000 - jumatate din numarul mediu de spectatori din anii precedenti. Australian Open se desfasoara in perioada 8-21 februarie la Melbourne "Pe parcursul celor 14 zile, inseamna ca vom avea pana la 390.000 de oameni aici la Melbourne Park, aproximativ 50% din media din ultimii ani", a spus Martin Pakula."Pe Rod Laver Arena va fi o atmosfera incredibila, nu atat de diferita de atmosfera pe care am vazut-o la toate turneele in ultimii ani. Nu va fi la fel ... dar va fi cel mai semnificativ eveniment international cu spectatori pe care lumea l-a vazut de multe, multe luni", a adaugat el.CITESTE SI: