Australienii au intrebat-o pe Simona Halep despre viata in Romania - Iata raspunsul sportivei noastre

Jurnalistii australieni au fost curiosi cum arata viata Simonei Halep in Romania, motiv pentru care au luat-o la intrebari cu doua zile inainte de inceputul primului turneu de Grand Slam din acest an.

Intrebata daca romanii o agaseaza, Simona Halep a spus ca este asaltata de fanii sai, dar nu vede in asta o problema foarte mare.

"Asa si asa. Cateodata cand ies in oras este dificil, deoarece toata lumea vine si-mi cere sa fac o poza. E dificil sa fii relaxata, dar cand ma antrenez sunt singura. Ma simt bine acasa", a spus Halep.

De asemenea, jurnalistii australieni au intrebat-o pe Halep de ce a preferat sa se pregateasca in Romania in aceasta iarna.

"Imi place sa ma antrenez in zapada, cand este rece afara. Am preferat sa ma pregatesc acasa, sa-mi fac singura pregatirea, deoarece majoritatea jucatoarelor merg in SUA unde este foarte cald. Am vrut sa fiu aproape de familia mea, sa-mi reincarc bateriile. Ma simt bine acasa", a mai spus Halep.

Simona Halep o va intalni in primul tur de la Australian Open pe italianca Karin Knapp, locul 51 WTA.

C.S.

Ads