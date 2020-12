Conditii dure pentru Simona Halep la Australian Open. Ce trebuie sa faca romanca pentru a putea juca in primul Grand Slam al anului

In timpul acestei carantine, nimeni nu poate petrece mai mult de cinci ore in afara camerei de hotel, iar acest timp va fi dedicat exclusiv pentru antrenamente pe teren, in sala de gimnastica sau la tratament.Toate acestea vor avea loc numai in complexul care va gazdui turneul, Melbourne Park.La complexul sportiv, in fiecare zi, un jucator poate fi insotit doar de o persoana (nu neaparat aceeasi in fiecare zi).Se vor forma grupuri de cate doi jucatori (fiecare cu insotitorul lui) si vor putea sa se antreneze doar intre ei pe parcursul intregii carantine.Daca vreunul dintre cei patru va fi testat pozitiv pentru noul coronavirus, toti vor ramane in camerele lor timp de 14 zile dupa test.Teste vor avea loc pentru toti in zilele 1, 3, 7, 10 si 14 ale carantinei lor.Dupa aceasta perioada, toata lumea va putea trai si calatori normal in Melbourne.In functie de pozitionarea jucatorilor si, mai ales, de deciziile finale ale guvernului statului Victoria, editia 2021 a Australian Open ar putea fi anulata, caz in care turneele programate pentru februarie si martie, in Europa, in America de Sud si in Statele Unite ar putea avea loc la datele planificate initial.Insa daca grand slam-ul de la Melbourne ajunge sa gaseasca o modalitate de a gazdui intreaga lume a tenisului in ianuarie si februarie, va exista un calendar intreg refacut de urgenta.CITESTE SI: "Rednic este Strambu, ce sa-i faci. Hagi e dusmanul limbii romane, il musca gramatica de limba." Cum au ajuns sa colaboreze Hagi si Rednic dupa scandalurile din trecut