Darren Cahill i-a transmis un mesaj public Simonei Halep dupa accidentarea de la Australian Open

Antrenorul Darren Cahill a tinut sa-i transmita un mesaj public Simonei Halep, dupa accidentarea dureroasa pe care a suferit-o in primul tur de la Australian Open, in meciul cu Destanee Aiava.

Australianul a publicat un mesaj pe o retea de socializare in care a dorit sa o felicite pe Simona pentru felul in care a luptat.

"Un efort foarte curajos din partea Simonei impotriva unei tinere jucatoare cu un mare viitor in fata! Tot respectul din lume pentru felul in care ai reusit sa treci peste aceste momente cu adevarat dificile, Simona!", a scris Darren Cahill pe Twitter.

Simona Halep s-a calificat in turul doi de la Australian Open dupa ce a invins-o pe australianca Destanee Aiava (193 WTA).

A fost un meci cu mari emotii pentru Simona, castigat cu 7-6 (5), 6-1, in conditiile in care in setul secund s-a si accidentat la glezna.

In turul doi, Simona se va duela cu canadianca Eugenie Bouchard, aflata pe locul 112 in clasamentul WTA.

Ramane insa de vazut cum se va simti Simona pana la ora acestei confruntari, avand in vedere ca problemele la glezna sunt destul de dificil de gestionat.

C.S.