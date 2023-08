Dezvaluire savuroasa a Simonei Halep: Bunica mea a invatat tenis, are 87 de ani

Simona Halep a facut o dezvaluire amuzanta despre bunica sa, batrana "certand-o" din fata televizorului in timpul finalei de la Australian Open.

Simona spune ca bunica ei a invatat tenis si ca are chiar sfaturi tehnice.

"Bunica mea a fost foarte suparata ca nu am mai reusit sa castig doua gameuri in finala. Sta la televizor si-mi spune sa dau cross mai bine, sa dau lung de linie cum trebuie, sa o alerg pe adversara. Acum a invatat si ea tenis, are 87 de ani", a spus Simona Halep la ProTV.

Simona a pierdut finala de la Australian Open in trei seturi, ea inclinandu-se in cele din urma in fata danezei Caroline Wozniacki.

A fost cea de-a treia finala de Grand Slam pierduta de Halep in cariera, dupa cele de la Roland Garros, din 2014 si 2017.

