John McEnroe, despre gafa comisa de Serena inaintea meciului cu Simona Halep: A procedat corect, indiferent ce ati crede!

Fostul mare tenismen american John McEnroe a vorbit despre gafa comisa de Serena Williams cu cateva minute inaintea partidei cu Simona Halep.

Serena a patruns pe arena in momentul in care crainicul a spus ca pe teren va intra "ocupanta locului 1 WTA si favorita numarul 1", dar a fost nevoita sa se intoarca rapid la vestiare cand si-a dat seama ca, de fapt, Simona trebuia sa intre.

John McEnroe spune ca Serena a procedat, de fapt, corect, deoarece ea are in ADN faptul ca este cea mai buna jucatoare din lume.

"Nu va arata acest episod tot ce trebuie sa stiti despre Serena Williams? Ca jucatoarea numarul 1 in lume si favorita numarul 1 a iesit prima? Serena a procedat corect, indiferent ce ati crede", a spus John McEnroe la ESPN.

Apoi, fostul mare tenismen a explicat si motivele esecului suferit de Simona Halep.

Ads

"Simona trebuia sa o faca pe Serena sa alerge si in anumite momente a reusit acest lucru. Totusi, in momentele in care Serena a reusit sa-si impuna jocul, Simona n-a mai avut nicio sansa. De fiecare data cand a fost in postura sa atace n-a iertat-o pe Simona! Simona a avut incredere, a jucat bine, dar serviciul a lasat-o", a comentat McEnroe.

Amintim ca Simona a parasit Australian Open 2019 inca din optimi, dupa o infrangere cu 1-6, 6-4, 4-6 suferita in fata Serenei Williams.

Dupa eliminarea de la Australian Open, Simona va face o scurta pauza, iar pe 9 si 10 februarie va evolua pentru Romania, in confruntarea cu Cehia din Fed Cup.

Apoi, Simona va participa la turneele de la Doha (11-16 februarie) si Dubai (17-23 februarie).

Ads

In urma eliminarii de la Australian Open, Simona risca sa coboare de pe primul loc WTA si sa ajunga chiar si pe locul 4.

C.S.