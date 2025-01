Lista prieteniilor din tenisul feminin: Sharapova si Bouchard surprind - cu cine se intelege Halep cel mai bine

Foto: The Guardian

Tenisul feminin este un sport inchis, in care este greu sa iti faci prietene, dar chiar si asa intre cele mai bune jucatoare din lume s-au creat legaturi.

Intr-un sport in care rivalitatea este dusa la extrem, cea mai cunoscuta prietenie este cea dintre americanca Serena Williams si daneza Caroline Wozniacki, relateaza One News.

Cele doua au surprins in momentul in care au mers impreuna la manichiura inaintea unui turneu, iar cel mai frumos moment al relatiei lor s-a petrecut anul trecut, cand Serena Williams a asteptat-o plangand pe Caroline dupa ce aceasta a incheiat maratonul de la New York.

De altfel, Serena Williams spune ca lucrurile s-au schimbat in tenisul feminin, iar jucatoarele au o relatie mult mai apropiata.

"Acum suntem ca intr-o mare familie", afirma Serena Williams, care are o relatie buna si cu Simona Halep, dupa ce cele doua s-au intalnit la Turneul Campioanelor din Singapore.

Totusi, cea mai buna prietena a Simonei Halep din circuitul mondial este Petra Kvitova, ocupanta locului 4 in clasamentul WTA.

In schimb, Maria Sharapova a declarat public ca nu are nicio prietena in tenisul feminin, deoarece nu este interesata de acest lucru.

Bielorusa Victoria Azarenka spera insa sa o faca sa se razgandeasca pe Sharapova, adresandu-i o invitatie in acest sens.

"Nu am iesit cu nicio fata inca, dar sper ca intr-o zi sa ies cu Maria Sharapova, stiu ca locuieste aproape de mine", a afirmat Azarenka.

La fel ca si Maria Sharapova, Eugenie Bouchard a anuntat ca nu vrea sa aiba nicio prietena in tenis.

"Chiar nu vreau sa fiu prietena cu nicio fata din circuit. Vin aici, imi fac treaba si plec. N-am nevoie de distractii!", a explicat Bouchard.

O alta prietenie cunoscuta din tenisul feminin este cea dintre Ana Ivanovici si Sorana Carstea.

