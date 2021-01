Simona Halep a ajuns in Australia si a intrat in carantina

"Sunt foarte fericita ca am ajuns in Australia. Multumesc foarte mult Tennis Australia si tuturor celor care au ajutat. Imi incep carantina in frumosul oras al lui D (n.r. - Darren), Adelaide", a scris Halep, pe Twitter "Bine ai revenit in Australia, Simona", i-au transmis organizatorii AusOpen, pe aceeasi retea de socializare.Din cauza pandemiei de coronavirs, organizatorii au impus tuturor jucatorilor obligativitatea de a ajunge la Melbourne pana la 17 ianuarie si apoi efectuarea unei perioade de carantina de 14 zile.Un grupa restrans de jucatori si jucatoare va efectua carantina la Adelaide, unde este programat un turneu demonstrativ. Ceilalti sportivi vor fi in izolare la Melbourne. Australian Open este programat sa se desfasoare intre 8 si 21 februarie, la Melbourne Park.Cu o saptamana inainte, tot la Melbourne, sunt programate in paralel doua turnee WTA 500.CITESTE SI: