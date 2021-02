Cati bani a castigat Simona Halep dupa succesul cu Iga Swiatek din optimi

Roses are red ❤️



Violets are blue 💙

Swiatek won the first ☝️

But Simona won the next two ✌️@Simona_Halep is through to her fifth #AusOpen quarterfinal.#AO2021 pic.twitter.com/IhYPWJiJoU- #AusOpen (@AustralianOpen) February 14, 2021

Romanca a eliminat-o in optimi pe Iga Swiatek din Polonia, dupa un meci castigat in 3 seturi, 3-6, 6-1,6-4.Sportiva noastra nu i-a dat nicio sansa polonezei, care s-a vazut invinsa pana la urma.Pentru aceasta victorie, Simona Halep a castigat 403 463 de dolari.In cazul in care va trece si de Serena Williams in sferturi, Simona Halep va intalni castigoarea dintre Naomi Osaka si Su-wei Hsieh, in semifinale.CITESTE SI: