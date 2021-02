Primele cuvintele ale Simonei Halep dupa victoria fantastica cu Iga Swiatek de la Australian Open

Romanca este in culmea fericirii pentru ca si-a luat revansa in fata polonezei. La Roland Garros , Swiatek a eliminat-o in doua seturi pe Simona. Dupa acel meci, sportiva noastra si-a inecat amarul in ciocolata. Acum nu va mai face la fel."O sa ma bucur foarte mult de acest succes. La Roland Garros, nu aveam ritm, nu mergeau lucrurile, acum ma bucur. Fara ciocolata acum.Cred ca in tot turneul am servit bine si ma bucur ca am progresat in acest meciNu servesc foarte puternic, dar am constanta, m-a ajutat mult acum.Sunt ok, nu pot sa ma plang. M-am pregatit bine. Sunt putin obosita, dar relaxata, concentrata si sa incerc sa ma recuperez pentru urmatorul meci", a spus Simona Halep la finalul meciului cu Swiatek, pentru Eurosport.Victoria impotriva polonezei a fost succesul cu numarul 100 la meciurile de Grand Slam pentru Halep.In sferturile de finala de la Australian Open , Simona o va intalni pe Serena Williams CITESTE SI: