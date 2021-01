VIDEO Cum il umileste Simona Halep pe un barbat la flotari

Intr-un video postat pe retelele de socializare, romanca face senzatie la flotari.Tenismena l-a provocat Sergiu Celebidachi, partenerul ei de antrenament.Halep a facut nu mai putin de 31 de flotari, in timp ce tanarul a renuntat cu mult mai devreme.Simona Halep va pleca la mijlocul lunii ianuarie in Australia.La sosirea in tara cangurilor, romanca va intra 14 zile in carantina din cauza COVID - 19.CITESTE SI: