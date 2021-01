Simona Halep va intra in carantina la Adelaide, inaintea turneului Australian Open

Sute de jucatori si anturajele acestora vor sosi in Australia incepand cu data de 15 ianuarie si vor urma o carantina obligatorie de 14 zile, ca parte a protocoalelor sanitare pentru combaterea Covid-19, prevazute cu ocazia primului turneu de Mare Slem al anului, care va avea loc intre 8 si 21 februarie la Melbourne Park.Directorul executiv al Federatiei australiene de tenis, Craig Tiley, a declarat ca organizatorii au nevoie de un al doilea oras pentru a se asigura ca nu depasesc limita stabilita de autoritati pentru persoanele aflate in carantina la Melbourne.Adelaide ii va gazdui, astfel, pe primii trei jucatori la masculin si feminin, printre care australianca Ashleight Barty, liderul clasamentului WTA , si romanca Simona Halep, numarul 2 mondial, care se vor deplasa ulterior Melbourne, pentru un turneu premergator Openului australian, c se va derula incepand din 31 ianuarie in aceeasi locatie.Tiley a explicat, totodata, ca autoritatile din statul Australia de Sud au acceptat carantinarea a cel putin 50 de persoane, doar dupa ce li s-a oferit posibilitatea organizarii unui turneu demonstrativ la Adelaide, in perioada respectiva."Asa ca am ales primii trei jucatori si jucatoare, care sa participe la turneul demonstrativ, ce va avea loc pe 29 si 30 ianuarie", a precizat conducatorul federatieiJucatorii vor fi autorizati sa petreaca cinci ore in afara camerelor lor de hotel, pentru a se putea antrena pe parcursul celor 14 zile de carantina, iar Tiley a confirmat ca reglementarile sanitare vor fi aceleasi si la Adelaide, orasul din care este originar actualul antrenor al lui Halep, australianul Darren Cahill Premierul Australiei de Sud, Steven Marshall, a declarat ca turneul demonstrativ reprezinta "o victorie imensa" pentru statul sau. "Am lucrat din greu cu Tennis Australia. Vom aveam unii dintre jucatorii de top care vor evolua chiar inaintea Australian Open ", a spus Marshall.Presedintele Federatiei australiene de tenis a mai afirmat ca se asteapta ca Australian Open, care a atras la editia trecuta circa 800.000 de spectatori, sa aiba anul acesta un grad de ocupare a tribunelor de 50% sau chiar 75% din capacitatea normala.CITESTE SI: