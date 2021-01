Simona Halep a primit rezultatul testului COVID - 19, efectuat in Australia. Romanca este in caratina la Adelaide

", s-a plans ea.



"Ceea ce nu inteleg este de ce nimeni nu ne-a spus vreodata ca, daca o persoana de la bord este pozitiva, tot avionul trebuie izolat. M-as fi gandit de doua ori inainte de a veni aici", a scris Iulia Putinteva.



"Nu ne plangem ca suntem in carantina. Ne plangem din cauza conditiilor inegale de antrenament / joc inainte de turnee destul de importante", a spus Belinda Bencic.



In schimb, directorul Australian Open, Craig Tiley, afirma ca jucatorii au fost informati de riscuri.



"Am facut foarte clar la inceput, de aceea am avut sportivii impartiti in grupuri, ca exista riscul ca o persoana sa fie pozitiva si sa fie nevoita sa intre in izolare 14 zile. Exista riscul in avion ca tu sa fii un contact apropiat, exista riscul ca toata lumea sa poata fi un contact apropiat", a spus el.



O alta problema a fost reprezentata de faptul ca antrenamentele jucatorilor au fost suspendate pana cand sunt gata toate testele pentru detectarea coronavirsului.



Cu toate aceaste probleme, Australian Open nu este in pericol de amanare, spune Tiley.



"Am stiut intotdeauna ca va exista un risc semnificativ, cu aceasta pandemie nu se poate sti niciodata. Insa Australian Open va merge inainte cum este planificat si vom continua sa facem tot posibilul pentru a ne asigura ca jucatorii care nu se afla intr-o situatie buna au o solutie oarecum acceptabila", a declarat el.



Australian Open este programat sa se desfasoare intre 8 si 21 februarie, la Melbourne Park.



Cu o saptamana inainte, tot la Melbourne, sunt programate in paralel doua turnee WTA si doua ATP.



Sorana Cirstea, revoltata din cauza carantinei din Australia. "E un vis devenit realitate. Nu putem sa concuram dupa ce am stat 14 zile pe canapea"



Jucatoarea de pe locul 2 WTA a ajuns, joi, la Adelaide si a intrat in carantina, inainte de a participa la Melbourne Summer Series si la Australian Open , primul grand slam al anului.Din cauza pandemiei de coronavirs, organizatorii au impus tuturor jucatorilor obligativitatea de a ajunge la Melbourne pana la 17 ianuarie si apoi efectuarea unei carenine de 14 zile, cu posibilitatea de a se antrena cinci ore pe zi.Un grupa restrans de jucatori si jucatoare, intre care Halep, Novak Djokovici Venus Williams si Dominic Thiem, sunt in carantina la Adelaide, unde este programat un turneu demonstrativ.Ceilalti sportivi sunt la Melbourne si multi dintre ei sunt nemultumiti dupa ce au fost plasati in izolare, fara a avea dreptul de a parasi camerele de hotel si de a se antrena, deoarece in avioanele lor au fost persoane infectate.Patru cazuri pozitive au fost depistate in Australia in randul jucatorilor, staff-urilor lor si oficialilor care au calatorit la Antipozi cu doua din cele 17 zboruri charter. Intr-un avion care a plecat de la Los Angeles au fost testati pozitiv un antrenor, un membru al echipajului si un angajat al unei televiziuni, iar intr-o aeronava care a decolat de la Abu Dhabi a fost gasit infectat antrenorul Biancai Andreescu, Sylvain Bruneau.Din cauza acestor cazuri, 47 de jucatori care au facut deplasarea cu cele doua avioane au fost plasati in izolare timp de doua saptamani.Grupul strict carantinat ii include, printre altii, pe Kei Nishikori, Pablo Cuevas, Santiago Gonzalez, Marta Kostiuk, Paula Badosa, Sorana Cirstea , Victoria Azarenka, Sloane Stephens, Angelique Kerber , Vasek Pospisil si Heather Watson.Jucatorii aflati in aceasta situatie si-au exprimat nemultumirea pe retelele de socializare pentru faptul ca nu se vor putea antrena. Ei sustin ca nu au stiu de aceasta regula, potrivit careia daca o persoana dintr-un charter este testata pozitiv in Australia, toti ocupantii avionului respectiv intra intr-o carantina stricta.Intre cei mai vehementi s-a numarat Sorana Cirstea."Daca ne-ar fi spus aceasta regula inainte, nu as fi jucat in Australia... as fi ramas acasa. Ne-au spus ca vom zbura cu o capacitate de 20 la suta, in grupuri si ca vom fi considerati un contact apropiat DOAR daca echipa sau insotitorii mei sunt pozitivi. As avea nevoie de cel putin trei saptamani dupa aceea pentru a fi din nou intr-o forma decenta si pentru a concura la un nivel inalt. Intentionam sa joc turneul, deoarece mi-au promis o scutire de la carantina de cinci ore pe zi, in care puteam merge la antrenamente, la sala de gimanstica si sa ne recuperam. Aceasta a fost intelegerea inainte de a ne inscrie la asta... Dar regulile s-au schimbat