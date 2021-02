Probleme mari pentru Simona Halep dupa eliminarea de la Australian Open. Ce risca romanca

Simona Halep, locul 2 WTA si cap de serie numarul 2, a fost invinsa, marti, cu scorul de 6-3, 6-3, de Serena Williams , locul 11 WTA si cap de serie numarul 10, in sferturile de finala ale Australian Open.Romanca ramane dupa acest esec cu 7.255 de puncte WTA.Naomi Osaka, locul 3 WTA si cap de serie numarul 3, s-a calificat in semifinalele Australian Open , dupa ce a invins-o, tot marti, cu scorul de 6-2, 6-2, pe Su-Wei Hsieh din Taiwan, locul 71 WTA.Ea va evolua in penultimul act cu Serena Wiliams si, daca trece de aceasta, ar putea da piept in ultimul act cu jucatoarea australiana Ashleigh Barty , locul I WTA.Osaka are acum 6.615 puncte si, in cazul castigarii competitiei, va acumula 7.835 de puncte si va urca pe locul 2.Locul I mondial ocupat Ashleigh Barty, care joaca, miercuri, in sferturi, cu sportiva ceha Karolina Muchova, locul 27 WTA si cap de serie numarul 25, nu este in pericol la acest turneu.Invingatoarea din meciul Muchova - Barty va juca in semifinale cu castigatoarea din partida Jessica Pegula (SUA), locul 61 WTA - Jennifer Brady (SUA), locul 24 WTA si cap de serie numarul 22.CITESTE SI: