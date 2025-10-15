Simona Halep s-a calificat in turul II la Australian Open

Simona Halep s-a calificat luni dimineata in turul II al turneului de Grand Slam de la Australian Open.

In runda inaugurala, tenismena noastra a invins-o pe italianca Karin Knapp (locul 51 in clasamentul WTA) in doua seturi, scor 6-3, 6-2.

Sportiva noastra a inceput mai ezitant partida, iar italianca a reusit un break, insa a fost doar un foc de paie. Simona a facut rebreak si si-a adjudecat primul set fara emotii.

Cam la fel s-au desfasurat evenimentele si in setul II. Un inceput mai bun al italiencei, dar diferenta de valoare dintre cele doua sportiva si-a spus cuvantul.

O victorie facila pentru Simona impotriva unei italience bataioase, la capatul unui joc care a durat o ora si 27 de minute.

Din pacate, in turul doi al turneului de la Melbourne nu vom avea un duel 100% romanesc, Alexandra Dulgherul fiind eliminata de Jarmila Gajdosova, scor 3-6, 4-6.

Astfel, adversara Simonei in runda urmatoare va fi Jarmila Gajdosova, o jucatoare nascuta in Slovacia, dar care reprezinta Australia. Aceasta are 27 de ani si ocupa locul 62 in ierarhia WTA.

Cel mai probabil, partida dintre cele doua va avea loc miercuri dimineata.

Simona Halep si Jarmila Gajdosova nu s-au mai intalnit pana acum.

Ati putut urmari, in direct pe site-ul Ziare.com, partida dintre Simona Halep (locul 3 WTA) si italianca Karin Knapp (locul 51 WTA), din prima runda a turneului de Grand Slam de la Australian Open.

Simona Halep - Karin Knapp 6-3, 6-2

setul II:

- Simona mai reuseste un break si castiga cu usurinta partida cu italianca Knapp.

- Doar un game o mai desparte pe Simona de calificarea in runda urmatoare.

- Break la 0 pentru Simona.

- Knapp raspunde si ea cu un break.

- Simona face din nou break si se desprinde la 3-1.

- Sportiva noastra preia conducerea in setul secund.

- Rebreak reusit de Simona.

- Break facut de italianca in acest debut de set.

- Simona va servi primi in setul doi.

setul I:

- Break si set pentru tenismena romanca. 45 de minute a durat acest prim set.

- Simona isi face serviciul si se apropie de castigarea primului set.

- Knapp isi castiga serviciul.

- Simona joaca din ce in ce mai bine si se desprinde.

- Inca un break pentru tenismena noastra, care preia conducerea.

- Simona isi face serviciul dupa un game care a durat aproape 10 minute.

- Rebreak al Simonei.

- Break reusit de jucatoarea din Peninsula.

- Primul game al meciului e adjudecat de Knapp.

- Prima care serveste e italianca.

ora 02:11 - A INCEPUT PARTIDA

ora 02:02 - Cele doua tenismene au patruns pe teren. Jocul va incepe in cateva minute.

INFO: Cele doua sportive nu s-au mai intalnit pana acum.

INFO: In turul urmator, castigatoarea partidei dintre Simona Halep si Karin Knapp o va intalni pe invigatoarea disputei dintre Alexandra Dulgheru si australianca Jarmila Gajdosova.

Australian Open 2015 are loc in perioada 19 ianuarie - 1 februarie.

