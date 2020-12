Simona Halep, printre favoritele anuntate la Australian Open

Numarul 1 mondial Ashleigh Barty va fi alaturi de Simona Halep, locul 2 mondial, de castigatoarea de la US Open Naomi Osaka , si campioana Sofia Kenin.Alte jucatoare din Top10 si-au anuntat prezenta: Elina Svitolina, Karolina Pliskova Bianca Andreescu , Petra Kvitova, Kiki Bertens si Arina Sabalenka,Si Serena Williams va participa la competitia de la Melbourne , in incercarea de a castiga un al 24 titlu de Grand Slam.Printre participante se vor mai afla belarusa Victoria Azarenka, dar si poloneza Iga Swiatek, care a castigat Roland Garros in octombrie. Australian Open se va dispta in 2021 intre 8 si 21 februarie si nu din 18 ianuarie, cum era programat initial.Toti jucatorii trebuie sa ajunga la Melbourne intre 15 si 17 ianuarie, inainte de a intra intr-o perioada de izolare de tip bula, care va dura 14 zile.CITESTE SI: