Simona Halep, inainte de carantina din Australia: "Stiu ca va fi dificil din punct de vedere mental"

''Stiu ca va fi dificil din punct de vedere mental, dar consider ca experientele mele in bulele securizate din 2020 ma vor ajuta sa fac fata'', a spus Halep pentru Reuters, adaugand ca este recunoscatoare pentru fereastra de cinci ore in care se poate antrena in fiecare zi pe perioada carantinei din Australia.''Sunt mai putin stresata si pentru ca stiu ca in Australia au COVID-19 sub control si odata ce voi iesi din carantina voi fi libera'', a subliniat romanca.Halep (29 ani), campioana la Wimbledon in 2019, a avut un sezon 2020 bun, in ciuda pandemiei de coronavirus, cu o serie de 17 victorii consecutive, nu a participat la US Open din cauza noului coronavirus, dar in cele din urma s-a infectat cu COVID-19.Campania 2021 va debuta cu o calatorie lunga pana in Australia la mijlocul lunii ianuarie, urmata de cele doua saptamani de carantina inaintea turneului de Mare Slem care va debuta pe 8 februarie.''Lockdown-ul de anul acesta ne-a facut sa fim mult mai obisnuiti sa petrecem mai mult timp in case decat o faceam inainte'', a mai spus Halep.Ultimul meci oficial sustinut de Simona Halep a avut loc la inceputul lunii octombrie, la Roland Garros , iar jucatoarea constanteana spera sa dispute cateva partide la un turneu WTA 500 la Melbourne Park, pentru a-si face incalzirea inaintea competitiei de Mare Slem.Halep s-a referit si la pregatirea sa pentru noul sezon: ''Am lucrat mult la conditia fizica. Trebuie sa am grija de corpul meu mai mult decat de obicei, fac multe exercitii de intarire si de viteza, iar de la inceputul lunii decembrie am inceput sa lucram pe teren. Am facut multe exercitii si repetari, iar acum in sfarsit am inceput sa joc contra unor fete din Romania, pregatindu-ma pentru meciurile din Australia''.Campioana de la Roland Garros din 2018 a vorbit si cum a trecut prin momentele in care a fost infectata cu COVID-19, in octombrie: ''Din fericire nu am avut simptome grave, dar ca sportiva profesionista am fost ingrijorata in legatura cu plamanii mei si am facut multe teste, insa totul a fost bine''.Halep a castigat trei titluri in 2020, la Dubai, Praga si Roma, iar la Australian Open a fost semifinalista.''Ma uit inapoi cu mandrie la sezonul 2020, cu un simt de implinire, mai ales avand in vedere conditiile cu COVID-19'', a marturisit Halep, care vrea sa joace la simplu si dublu la Jocurile Olimpice de la Tokyo si sa castige o medalie.''Cand s-a intrerupt sezonul ... era neclar daca putem juca tenis in 2020. A fost dificil din punct de vedere mental. Am avut timp sa apreciez tenisul, sa fiu recunoscatoare pentru sansa de a juca din nou tenis'', a concluzionat Simona Halep.