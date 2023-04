Simona Halep vine cu vesti excelente de la Australian Open: Ce spune inaintea meciului cu Venus Williams

Simona Halep ne aduce vesti bune de la Australian Open, chiar inaintea duelului de foc cu Venus Williams din turul III.

Chiar daca a acuzat usoare probleme medicale, numarul 1 WTA marturiseste ca se simte excelent si ca este gata sa faca risipa de efort.

Venind dupa doua meciuri epuizante, in care a disputat cate trei seturi, Simona spune ca este pregatita si pentru alte partide la fel de lungi.

"Sper ca voi avea un turneu mai putin stresant decat cel din 2018. Am incredere de la turneul de anul trecut, ma simt pregatita sa joc cate trei ore in fiecare zi chiar daca nu sunt 100% gata pentru acest turneu. Sunt mai buna cu fiecare zi ce trece. Asta e tot ce conteaza si vreau sa raman pozitiva in fiecare partida", a spus Halep in cadrul unei conferinte de presa.

Ea este de parere ca meciurile lungi din primele tururi de la Openul australian o ajuta sa isi intre in ritm dupa pauza lunga pe care a fost fortata sa o ia anul trecut.

"Meciurile aceasta sunt bune pentru mine la inceput de sezon, ma ajuta sa intru in ritm si sa vad ca pot juca la nivel inalt pentru mai mult de doua ore. Nu e niciodata usor sa joc meciuri lungi, dar incerc sa ma odihnesc si sa ma recuperez. Niciun meci de la un turneu de Grand Slam nu este usor, insa eu incerc sa raman pozitiva si sa intru in teren cu aceasta atitudine", a mai declarat Simona.

Simona Halep s-a calificat in turul trei de la Australian Open dupa o victorie cu mari emotii obtinuta in fata americancei Sofia Kenin.

Sportiva noastra a trecut de ocupanta locului 37 WTA cu 6-3, 6-7 (3), 6-4, la capatul unui meci ce a durat mai bine de doua ore si jumatate.

Pentru Simona urmeaza acum un duel cu americanca Venus Williams, aflata pe locul 36 WTA. Partida din turul 3 va avea loc sambata dimineata, la o ora ce nu a fost stabilita momentan de organizatori.

M.D.